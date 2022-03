Nieuws gemist? Geld, trucks, opvang en oude Volvo voor Oekraïners; en paters willen museum terug

TRUCKER VOOR TRUCKERS | Voor Don de Jong van Don Trucking in Ulft zijn de ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne momenteel veel belangrijker dan zijn bedrijf. Hij doet er alles aan om zijn werknemers én hun families uit Oekraïne naar Polen te halen.Zij worden met busjes bij de grens opgehaald.

Volledig scherm Een deel van de vloot van het Achterhoekse transportbedrijf Don Trucking uit Ulft. © PR

WEER OPVANG VLUCHTELINGEN HARSKAMP | Defensie en de gemeente Ede willen opnieuw de barakken van de kazerne in Harskamp open stellen voor vluchtelingen. Dit keer voor mensen die Oekraïne ontvlucht zijn. In Harskamp werden vorig jaar ook Afghaanse vluchtelingen opgevangen, wat leidde tot een uit de hand gelopen protestactie.

ZO LIEP DE WOLF | Een wolf op klaarlichte dag middenin het dorp. Inwoners van Heumen wisten zondag niet wat ze zagen. Het roofdier rende door het centrum, poepte op de stoep en liet wandelaars schrikken. Reconstructie van een carnavalsgrap die geen grap bleek te zijn.

Volledig scherm Camerabeeld van de wolf in de Heumense Frankenstraat, zondagochtend even voor tienen. © Eigen foto

OUDE VOLVO VAN OSCAR VERVOERT OORLOGSVLUCHTELINGEN | Hij staat normaal gesproken tussen de bouwmaterialen en zaagmachines, maar de week begon voor Oscar Vreugdenhil in Polen. Met een oude Volvo brengt de ondernemer uit Meteren deze week vluchtelingen uit Oekraïne naar het dichtstbijzijnde treinstation. ,,Ik móét die mensen helpen.”

HET ONGEMAK SPAT VAN VITESSE EN OYF AF | De oorlog in Oekraïne brengt Vitesse en zijn eigenaar Valeri Oyf ongewild op een politiek speelveld. De Rus van Oekraïense afkomst onderhoudt sterke banden met Chelsea-goeroe Roman Abramovitsj, vriend van Vladimir Poetin. Bij de Arnhemse club houdt iedereen angstvallig de adem in. Maar voor de wedstrijd van Vitesse tegen AS Roma loopt de kaartverkoop storm.

PATERS WILLEN 'HUN’ AFRIKA MUSEUM TERUG | De paters van de Heilige Geest willen ‘hun’ Afrika Museum in Berg en Dal weer zelf gaan runnen. Ze willen althans meer grip op het museum krijgen. Met als gevolg een breuk met de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, de huidige beheerder van het museum. Het huurcontract zal per 31 december 2024 dan ook niet verlengd worden.

Volledig scherm Het terrein van het Afrika Museum vanuit de lucht. © Theo Peeters

NIEUWSUPDATE DE GELDERLANDER | Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: Oscar uit Meteren is naar Polen gereden om Oekraïense vluchtelingen te helpen en de wolf in Heumen is door meer mensen gespot. Check hier de update.

VILLA RATELBAND IS LEEG | Een gigantische puinzooi met als klap op de vuurpijl een levensgroot beeld van Emile Ratelband met Hitlersnor en de woorden: ‘Nazi Tjakka’. ,,Dat is dan de dank die je krijgt van de mensen die hier ruim een jaar een kamer hebben gehuurd”, zegt het mikpunt van spot. Ratelband is blij dat de periode van ellende in de villa aan de Hulkesteinseweg in Arnhem achter de rug is. Een aantal huurders moest hij er maandagavond zelfs letterlijk uitgooien

ZIJN 4 MAANDEN OUDE DOCHTERTJE NOOIT GEZIEN | De twee toiletcabines op de truckersparkeerplaats in Veghel staan op nog geen drie meter van het water. Wie eruit komt en drie stappen zet, valt bij de vierde stap in het water. Er is geen hek om dat te voorkomen en de kade is een meter hoog. Dat werd een 34-jarige man uit Kirgizië dit weekend fataal. Hij had zijn 4 maanden jonge dochtertje nog niet eens gezien.

AL 10 MILJOEN INGEZAMELD VOOR OEKRAÏNE | Nederlanders tonen massaal hun solidariteit met de Oekraïners. Dat leert een rondgang langs de hulporganisaties achter de gironummers die werden opengesteld naar aanleiding van de oorlog in het land. Lees hier alles over de ontwikkelingen in Oekraïne.

Volledig scherm De samenwerkende hulporganisaties © Giro555

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.