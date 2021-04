Nieuws Gemist? Gelderse lintjesregen, krijtbubbels in Kronenburgerpark en boete voor eten achter stuur

HET REGENDE LINTJES Honderden lintjes zijn er dit jaar uitgereikt tijdens de Lintjesregen, die traditioneel op de dag voor Koningsdag plaatsvindt. Deze keer geen feestelijke bijeenkomsten in de gemeentehuizen, maar een feestje online.



De bekendste gedecoreerde uit deze regio is wellicht Geert van Rumund, die afscheid neemt als burgemeester van Wageningen. Wie zijn de andere gelukkigen? Hier is het eenvoudig te vinden. Burgemeester Marcouch deed het op een bijzondere manier. (zie video)

GEEN INDIASE VLUCHTEN MAAR WEL VARIANT? Het vliegverbod voor passagiers uit India dat maandagavond ingaat, kan de coronavariant die daar rondgaat niet meer buiten de deur houden. Die is namelijk al hier. In Nederland is de mutatie tot nog toe twee keer opgedoken in de zogeheten kiemsurveillance.



Als een virusvariant in die steekproef uit positieve testen opduikt, is dat ‘het topje van de ijsberg’, zegt viroloog Marion Koopmans. Volgens de WHO loopt het niet zo'n vaart met die variant en kan de snelle groei van het aantal besmettingen in India veroorzaakt zijn door een groot aantal drukke evenementen.

Volledig scherm Hoogleraar virologie Marion Koopmans. © ANP

DOESBURGS PORTRET VAN HADEWYCH MINIS Het schilderij van kunstenaar Wencke Vinks kwam zaterdagavond als winnaar uit de bus tijdens het tv-programma ‘Sterren op het Doek’. De Doesburgse schilderde actrice Hadewych Minis, die zeer gecharmeerd was van het portret. ,,Mijn eigen hand stond model”, zegt de Doesburgse achteraf.



KONINKLIJKE VERJAARDAG IN GELDERLAND? Alweer twaalf jaar geleden was het koninklijk huis voor het laatst op Gelderse grond voor een viering van toen nog Koninginnedag. De koning vierde zijn feest nog nooit in deze provincie. Wordt dat niet weer eens tijd? Het duurt zeker tot 2023.

Volledig scherm In 2012 waren Willem-Alexander en Máxima met Koninginnendag in Veenendaal en Rhenen. © Sanne Donders

ETEN ACHTER HET STUUR? BOETE Mensen die afgeleid zijn in de auto, krijgen dit jaar veel sneller een boete. Dat betekent dat je bij het eten van een boterham achter het stuur al op de bon geslingerd kunt worden, zegt de Liemerse politiechef Wout van Norel. ,,Als dat betekent dat je het overige verkeer in gevaar brengt, kun je daar zeker voor beboet worden.”



KRIJTBUBBELS IN HET PARK In het Kronenburgerpark in Nijmegen zijn maandagmiddag krijtcirkels op het gras aangebracht. Die moeten bezoekers helpen om in coronatijd in een eigen ‘bubbel’ veilig afstand te houden.



De gemeente waarschuwt bezoekers van de binnenstad vanaf vandaag bij te grote drukte met lichtkranten op de hoek van de Grotestraat met de Burchtstraat en de kruising van de Ziekerstraat met de Molenstraat.



Ook wordt sociale media ingezet. Politie en handhavers zullen opvolging van de waarschuwingen ondersteunen, samen met stagiaires van mbo-opleiding ROC Nijmegen.

Volledig scherm Grascirkels in Kronenburgerpark © dg.nl

OEHOEOEOEE! Het oehoe-nest in de steengroeve van Winterswijk is inmiddels een beroemde plek geworden. De drie jongen die er twee weken geleden uit het ei kropen, konden rekenen op veel bekijks. ,,Soms hoorde ik van mensen dat er wel 54 mensen tegelijk waren komen kijken”, vertelt Gejo Wassink.



LAAT DE SUPPORTERS MAAR KOMEN NEC zet in op een wedstrijd tegen NAC met publiek. De eerstedivisionist uit Nijmegen heeft de seizoenkaarthouders al uitgenodigd om kaarten te kopen voor het competitieduel van komende maandag.



DAF KINI Dadelijk wordt de dag in Eindhoven geopend met ‘een autokaravaan’. De koning rijdt met dochter Amalia voorop in een blauwe Daf Kini. Wat voor Daf dat is, weet ik niet. De koninklijke familie kreeg die cadeau toen de koning werd geboren, in 1967. Open dakje. Staat nu in een museum, maar morgen dus niet. Lees de column van Thomas Verbogt.

Volledig scherm De DAF Kini met prins Claus, prinses Beatrix en hun baby, Willem-Alexander. © ANP

ALLEEN DE LIEFDE HEEFT ZE NOOIT GEKEND Marlotte van der Heiden was net begonnen aan haar studie in Wageningen toen bleek dat ze huidkanker had. Ze ging op kamers, studeerde af en zorgde ondertussen voor iedereen, terwijl ze zelf talloze behandelingen kreeg. Het levensverhaal van Marlotte van der Heiden (1993 - 2020).

Volledig scherm De familie rondom een portret van Marlotte van der Heiden. © Cor de Cock

