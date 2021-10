Nieuws gemist? Geluksvogel wint 220 miljoen en oud hoofdpiet kondigt einde zwartepietendiscussie aan

PLOTSKLAPS MILJONAIR Een geluksvogel uit Frankrijk heeft de Euromillions-superjackpot van maar liefst 220 miljoen euro gewonnen. Het gaat om de grootste jackpot in de geschiedenis van de Europese loterij.

DAKLOZEN-BOS In een bosje langs de rand van de A15 bij Tiel leven zes mannen alsof het 1021 is. In een chaotisch tentenkamp met overal afval proberen ze wanhopig droog te blijven. Vier bewoners zijn arbeidsmigrant. Het is de donkere achterkant van industrie waarin werknemers soms wegwerpartikelen blijken te zijn.

Een deel van het tentenkamp langs de snelweg bij Tiel, waar dakloze arbeidsmigranten verblijven.

ILLEGALE SPIONAGE? Moskeeën in Ede en Veenendaal zijn in opdracht van de gemeenten nauwlettend in de gaten gehouden. Dat gebeurde op een illegale manier, via bezoekers die undercover de gebedshuizen bezochten. Dat meldt NRC op basis van een geheim rapport.

MAN UIT ERITREA VERONGELUKT Een 31-jarige Eritreeër is overleden na een botsing met een tractor aan de Boxmeerseweg in Sint Anthonis zaterdagochtend. De man uit Eritrea die woonde in het azc in Overloon, was volgens een politiewoordvoerder onderweg naar station Boxmeer om familie te bezoeken.

Mireille Ridderbosch woont op Oostappen Vakantiepark. Ze heeft problemen met het zoeken van een woning.

WAAR ANDERS? De rust is na het vakantieseizoen teruggekeerd op Vakantiepark Arnhem. Circa negentig volwassenen en kinderen zijn achtergebleven. Zij brengen noodgedwongen de koude, natte winter door in hun mobile homes zonder isolatie. Mireille Ridderbosch is één van hen. ,,Ik moet verhuizen, maar waarheen dan? Wanneer neemt de gemeente me een keer serieus?”

OVERSTEKENDE BRULS Uitgerust met een blinddoek en blindenstok waagde burgemeester Hubert Bruls vrijdagmiddag de oversteek vanaf het Stationsplein naar de Van Schaeck Mathonsingel. De ludieke actie is een initiatief van onder andere Oogvereniging Gelderland, die hiermee nogmaals de aandacht wil vestigen op het gevaarlijke oversteekpunt en de gemeente oproept dit zo snel mogelijk aan te passen.

DE DERDE PRIK? Demissionair minister Hugo de Jonge wil de groep mensen die een derde prik krijgt met een coronavaccin, uitbreiden met ‘de oudste ouderen’. Die moeten volgens hem namelijk extra worden beschermd tegen Covid-19. Maar hoe zit het met de bijwerkingen van deze ‘boostershots’?

EINDE ZWARTEPIETENDISCUSSIE Voormalig hoofdpiet Erik van Muiswinkel kondigt het einde van de zwartepietendiscussie aan. ,,De strijd is wel gestreden, naar mijn inzicht. Het is net als roken, daar zijn de opvattingen enorm over veranderd. Ik heb achttien jaar de hoofdpiet gespeeld, en ik heb zwarte piet ook verdedigd. Als ik mezelf terugkijk, krijg ik een enorm ongemakkelijk gevoel.’’

