Nieuws gemist? ‘Gemeenten houden opvang niet lang vol’; benzineprijs Duitsland omlaag

IN EEN KEER DE GROOTSTE | Voormalig zorgcentrum Het Weerdje in Doetinchem is in beeld om te worden gebruikt als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Als de flat met 120 appartementen geschikt is, wordt het in één klap de grootste opvanglocatie van de Achterhoek.

GILLIS NAAR ZIEKENHUIS: HARTSLAG 30 | Multimiljonair Peter Gillis is woensdagmiddag afgevoerd met een ambulance naar het ziekenhuis omdat hij onwel werd. Hij bleek nog een hartslag van 30 te hebben. Gillis voelt zich een dag later nog steeds niet goed. ,,Dit is een wake-upcall, ik moet nu echt iets aan mijn gewicht gaan doen.”

Peter Gillis

DODE PITBULLACHTIGE HOND IN MAAS GEVONDEN | Is een volwassen pitbullachtige hond met bruine vacht bewust om het leven gebracht en in de Maas bij Vortum-Mullem/Afferden achtergelaten? Of is hij ontsnapt bij zijn baasje en per ongeluk verdronken? De dierenpolitie doet hier onderzoek naar, nadat een medewerker van de muskusrattenbestrijdingsdienst het dode lichaam van de hond donderdagochtend in drijvende toestand vond.

BENZINE IN DUITSLAND GOEDKOPER | De Duitse regering komt met een reeks maatregelen om huishoudens te helpen met de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Zo komt er onder meer een tijdelijke verlaging van de accijns op benzine en diesel. Door de hoge energieprijzen staat de koopkracht van veel burgers zwaar onder druk.

MYSTERIEUZE GEVELSTEEN | Een historische, nauwelijks leesbare gevelsteen in een Arnhems steegje zorgt voor opschudding in het erfgoedwereldje. Huissenaar Theo Brink ontdekte samen met zijn kompaan Benno Landsheer dat de steen thuishoort in de Walburgiskerk in Zutphen. ,,Dit is pure geschiedvervalsing”, oordeelt Brink. ,,Die steen moet weer terug.”

Kunstdetective Theo Brink ontdekte in de Weverstraat in Arnhem een gevelsteen die thuishoort in de Walburgiskerk in Zutphen.

‘OP DEZE MANIER HOUDEN GEMEENTE HET NIET LANG VOL’ |Gemeenten lukt het niet heel lang meer om Oekraïense vluchtelingen op te vangen op de wijze waarop dat nu gebeurt. ,,Die kleinschaligheid vreet zóveel energie, dat is geen maanden vol te houden”, zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls.

PRO PERSONA-KLINIEK LUNTEREN SLUIT DE DEUREN | Het geld voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving is op. Althans, bij Pro Persona. De ggz-instelling, met tientallen zorglocaties in Gelderland, kampt al jaren met grote financiële problemen en ziet zich nu genoodzaakt een kliniek in Lunteren te sluiten. Tot woede en verdriet van medewerkers en cliënten. Ook de politiek roert zich.

Bovenaanzicht van Pro Persona in de Lunteren.

SNELLER TREINEN NAAR BERLIJN ? | Een rechtstreekse treinverbinding vanuit Arnhem naar Berlijn en meer hogesnelheidstreinen naar het Ruhrgebied en Frankfurt: het is een langgekoesterde wens van de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Uit nieuw onderzoek moet blijken of die wensen reëel zijn.

LIVEBLOG: ALLES OVER DE ONTWIKKELINGEN IN OEKRAÏNE | Het belangrijkste van de Navo-top is dat de lidstaten hun eensgezindheid hebben bewaard en getoond, zegt premier Mark Rutte. Dat is van groter waarde dan bijvoorbeeld de afgesproken versterking van de oostgrens of de levering van extra wapens aan Oekraïne. En steeds meer gemeenten besluiten om extra asielzoekers op te vangen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

NA EEN AVONDJE BIER DRINKEN | Met een mes in zijn borst stierf de 47-jarige Yüksel afgelopen december op de stoep van zijn woning in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Terwijl zijn vriend Bertus, die hem doodstak, wegvluchtte, probeerden voorbijgangers in de Willem Beijerstraat de hevig bloedende Arnhemmer te redden. Deze donderdag diende de rechtszaak.