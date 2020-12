Nieuws gemist? Gemuteerde coronavariant bij twee Nederlanders vastgesteld en Rutte doet aangifte tegen Velpenaar (39) en

Nederlandse ziekenhuizen nemen extra maatregelen omdat de druk in de zorg enorm is toegenomen. Zo wordt niet-urgente zorg voorlopig gestaakt. Dat heeft minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) vandaag laten weten. Het gaat vooral om behandelingen die langer dan zes weken kunnen wachten. Denk daarbij aan lies- en heupoperaties of cosmetische ingrepen. Hebben mensen acuut medische zorg nodig, dan blijven die operaties mogelijk.

De politie heeft een 39-jarige man uit Velp aangehouden voor het bedreigen van premier Mark Rutte en het beledigen van agenten. De verdachte zou de bedreigingen begin december op sociale media hebben geuit nadat de politie in Nunspeet aanhoudingen had verricht bij een betoging tegen de mondkapjesplicht. De politie begon een onderzoek nadat Rutte aangifte had gedaan.

De gemeenten Arnhem en Rheden bieden hun inwoners de mogelijkheid om hun vuurwerk in te leveren op een centraal adres. Rozendaal doet niet mee aan deze inzamelactie, Renkum moet nog beslissen. Op 24 en 28 december staan medewerkers van de Omgevingsdienst Arnhem en de politie op de gemeentewerf aan de Arnhemse Snelliusweg klaar om het vuurwerk in beslag te nemen.

Volledig scherm Vuurwerk in de Arnhemse wijk Geitenkamp, waar het eind november erg onrustig was. © ANP

De GGD-en gaan vanaf 18 januari vaccineren op sportcentrum Papendal en in een bedrijfshal in Wijchen. In de regio Hart van Brabant gebeurt het vaccineren in Veghel. De regio Noord- en Oost-Gelderland heeft een locatie in Apeldoorn gekozen. Per veiligheidsregio is er één centrale plek waar het vaccins worden toegediend. Dat is nodig omdat het eerste vaccin dat wordt toegediend, dat van fabrikant Pfizer, op zeer lage temperatuur moet worden bewaard.

Een gemuteerde en daardoor besmettelijkere variant van het coronavirus, die voor het eerst opdook in het Verenigd Koninkrijk, is tot dusver bij twee mensen in Nederland vastgesteld. Momenteel wordt uitgezocht hoe zij dat virus hebben opgelopen, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). De Jonge kan niet uitsluiten dat meer mensen besmet zijn geraakt met het gemuteerde virus.

De bekende Disneyvilla aan de Dreyenseweg in Oosterbeek is verkocht. Hij stond te koop voor 2.675.000 euro en heeft onlangs TopParken-man Janus Bergervoet als nieuwe eigenaar gekregen. De Lunteraan kocht de villa voor 2,25 miljoen euro, zo blijkt uit de gegevens van het Kadaster.

Volledig scherm Deze 'Disneyvilla' aan de Dreyenseweg in Oosterbeek is verkocht. © Funda

