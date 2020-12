Nieuws gemist? Georganiseerde vechtpartijen in Tielse speeltuin en Vitesse haalt Feyenoord in

Help! Er is in Groot-Brittannië een nieuwe coronavariant opgedoken. Meteen is er logischerwijs sprake van enige paniek in de rest van Europa, want die variant willen we graag buiten de deur houden. Dus is het vliegverkeer stilgelegd en vanaf vanavond is ook het trein- en veerverkeer gestaakt. Hoe ernstig de nieuwe variant precies is, is nog moeilijk te zeggen. De EU-leiders komen morgen bij elkaar. Maar volgens het Nijmeegse OMT-lid Andreas Voss is er vooralsnog geen reden tot paniek.

Ook consternatie in Klarendal vandaag, maar dan om een heel andere reden. Een bewoner van de Arnhemse wijk - die volgens hulpverleners in de war was - had de gaskraan opengedraaid, waarna tientallen bewoners een tijd hun huis uit moesten. Uiteindelijk zijn wijkagenten erin geslaagd de verwarde bewoner zover te krijgen om de gaskraan weer dicht te draaien, waarna de wijkbewoners weer terug naar hun huizen konden.

Volledig scherm De auto op de Prins Mauritssingel in Nijmegen. © John Beckmann / Persbureau Heitink

Een ernstig auto-ongeluk in alle vroegte in Nijmegen. Een inzittende van een auto, een 27-jarige man uit Nijmegen, is zondagochtend met spoed en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De auto waar hij in zat, kwam rond 04.00 uur in een wadi langs de Prins Mauritssingel in Nijmegen tot stilstand. De bestuurder van de auto is door de politie aangehouden en is zijn rijbewijs kwijt.

Volledig scherm Hood Fights in Tiel. © Raphael Drent

Een snoeiharde linkse, rechtse, linkse, rechtse, vol op het gezicht. Om na een soort clinch, waarbij boksers als het ware op elkaar hangen, een knietje richting het gezicht van zijn tegenstander te geven en met één rechtse hoek en een linkse zwieper de pot te beslechten. Nee, we hebben het niet over het kansloze gevecht van Badr Hari gisteravond, maar over zogenaamde ‘Hood Fights’. Dat zijn georganiseerde matpartijen die in Tielse speeltuinen plaatsvinden. En iedereen mag meedoen! Het mag duidelijk zijn dat lang niet iedereen blij is met deze praktijken. Burgemeester Hans Beenakker en de politie benadrukken dat vechten op straat officieel verboden is.

Volledig scherm Oussama Darfalou viert de enige treffer van de wedstrijd tegen Feyenoord met aangever Loïs Openda. © BSR Agency

26 eredivisiewedstrijden lang bleef Dick Advocaat met Feyenoord ongeslagen. Maar Vitesse maakte aan die indrukwekkende serie vanmiddag een eind. Met de nodige dosis geluk versloegen de Arnhemmers hun directe concurrent op de ranglijst met 1-0. Oussama Darfalou scoorde het enige doelpunt. Door de zege gaat Vitesse Feyenoord voorbij op de ranglijst en staat het één wedstrijd voor de winterstop derde. Woensdagmiddag volgt de laatste wedstrijd van dit jaar, uit bij AZ. Benieuwd of de Arnhemse ploeg dan weer kan stunten...