Nieuws Gemist? ‘Gepasseerde’ horeca verbolgen over versoepelingen en de nieuwe elite volgt vmbo

VOL OP DE REM | Een bestuurder van een witte bestelauto heeft maandag op de A18 bewust een ongeluk veroorzaakt waar een zwangere vrouw het slachtoffer van is geworden. Dat stelt haar vriend in een emotionele oproep op Facebook. ‘Ik heb alles op alles gezet om mijn zwangere vriendin en mezelf in veiligheid te brengen.’ Lees het verhaal van Romano en zijn zwangere vriedin Lianne.



OUD-DOCENT VOOR RECHTER OM ONTUCHT | Tegen een 42-jarige ex-docent van het Liemers College in Zevenaar is donderdag voor de rechtbank in Arnhem wegens ontucht met leerlingen een gevangenisstraf van 28 maanden geëist, waarvan 8 voorwaardelijk. De advocaat van de verdachte vraagt voor vier gevallen vrijspraak. Zijn cliënt bekent alleen de betasting van een scholiere in Zevenaar.



QUILTEN WERKT OOK BIJ MENSEN | De handwerktechniek quilten blijkt ook toepasbaar te zijn bij mensen. Als een chirurg bepaalde borduursteken gebruikt na een borstamputatie of okselklierverwijdering, hebben patiënten minder last van wondvocht, blijkt uit onderzoek van de Nijmeegse ziekenhuizen CWZ en Radboudumc.



JEANETTES WINKEL IS NU AL OPEN Klanten zijn sinds het begin van de lockdown welkom in kledingwinkel YAC by Jeanette van Jeanette Rop (54). Tegen de landelijke coronaregels in. Maar: ,,Ik moet overleven.” Lees meer.

Boetiek YAC by Jeanette in de Waterstraat is burgelijk ongehoorzaam en heeft haar deuren geopend tijdens deze lockdown, het water staat Jeanette Rop (m) aan de lippen.

KABINET GAAT VERSOEPELEN | Het kabinet haalt het land zaterdag wat meer van het lockdownslot. Het hoger onderwijs en mbo gaan weer open, sporten mag weer binnen en buiten, winkelen op afspraak kan, naar de kapper ook. Horeca en cultuurinstellingen moeten voorlopig wel wachten. Lees meer.



LOCKDOWN AFBOUWEN SLIM, JA OF NEE | Na vier weken harde lockdown snakt Nederland naar versoepelingen. Maar is het ook verstandig? Twee betogen schetsen de argumenten voor én tegen versoepelingen.



CORONA-UPDATE Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag opnieuw afgenomen. In totaal liggen er nog 1360 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 72 minder dan woensdag en het laagste aantal in meer dan 2 maanden.



Het aantal coronagevallen loopt intussen nog verder op. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 33.436 positieve tests geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. En het cijfer had nog hoger kunnen zijn. Door een storing zijn namelijk niet alle bevestigde besmettingen goed binnengekomen. Lees bij in ons liveblog.



HORECA DES DUIVELS | Woede en verdriet heerst bij de ondernemers na het uitlekken van het voornemen van het kabinet om winkelen op afspraak weer mogelijk te maken terwijl de horecazaken nog steeds dicht moeten blijven. ,,Totaal onbegrijpelijk”, vindt voorzitter Jan van Hooijdonk van de afdeling Arnhem en Renkum van Koninklijke Horeca Nederland. Lees meer.



In verschillende regio’s in het land openen horecaondernemers zaterdag de deuren, ongeacht wat het kabinet morgen besluit. Dat zegt Laurens Meyer, een van de grootste en meest invloedrijke kroegbazen van Nederland.



BURGEMEESTERS: WIJ ZULLEN OPTREDEN | Burgemeester in het zuiden van Gelderland gaan toch boetes uitdelen als winkels of horecazaken zaterdag tegen de regels in open gaan. ,,Wij zijn handhavers van wet- en regelgeving, en zullen wij dus hetgeen na 14 januari in Nederland als regels geldt, handhaven.’’ Elders in de regio klinken gematigdere uitspraken van bestuurders.



WINKELS LEEG? VALT MEE | Maandenlang moesten ondernemers de winkeldeuren dichthouden, maar ondanks de lockdown staan er maar weinig winkels leeg. Sterker nog: de leegstand is vorig jaar fors gedaald. Dat komt omdat veel leegstaande winkels omgebouwd worden tot woningen.



HUIZENPRIJZEN DOOR HET DAK | Het aanbod koopwoningen is in het laatste kwartaal van 2021 geslonken, terwijl de huizenprijzen opnieuw fors opklommen. Uit de NVM-cijfers die vandaag bekend zijn gemaakt blijkt nog niet echt dat de woningmarkt afkoelt. Toch staken veel kopers hun zoektocht en daalt dus de concurrentie, wat zou kunnen wijzen op een iets stabielere verhouding van vraag en aanbod.

MAN DIE 14-JARIGE TAMAR DOODREED IS ONVINDBAAR |De man die betrokken was bij het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken, is onvindbaar. De boete van 1500 euro die hij kreeg, kwam onbetaald en onbestelbaar retour. De man woont in Duitsland. Maar waar, is nu een raadsel.



WESTERVOORT NOG NIET VERLIEFD OP ARNHEM | Is Westervoort beter af bij Arnhem, Duiven en/of Zevenaar, of moet de gemeente toch zelfstandig verder? Betrokken inwoners van Westervoort denken daar verschillend over.



SLEUTELWONDER WILLIE | De Millingse transportondernemer Willie Thijssen beleeft het avontuur van zijn leven. Als monteur van een truckteam trekt hij nu met de beroemde Dakar Rally door de Saoedische woestijn. En soms is hij stout.

Williw Thijssen (midden) en enkele teamgenoten in de Saoedische woestijn bij de racetruck van DDW.

HALLO NIEUWE VITESSE-SPITS | Hij is targetman en stormram. Een nieuw wapen van Vitesse op jacht naar Europees voetbal. Aanwinst Adrian Grbic wil in Arnhem weer uitgroeien tot ‘Nationalspieler’ van Oostenrijk. ,, Ik wil het plezier terugkrijgen.’’



En zo staat zijn nieuwe team ervoor halverwege het seizoen, dat komend weekend een vervolg krijgt. Onze clubwatcher Lex Lammers zet de feiten op een rij, en kijkt vooruit: Ín de tweede seizoenshelft richt Vitesse de blik veel meer op de competitie. Het doel is opnieuw een vierde plek en directe plaatsing voor Europees voetbal'. Lees meer.



ECOBOER JOHN DOET HET ANDERS | Geen krachtvoer en kunstmest van buiten, nul chemicaliën, amper antibiotica. Nooit een melkwagen van FrieslandCampina op het erf. Het boerenbedrijf van John Arink aan de Gasveldsedijk in Lievelde is vanaf 1996 volledig biologisch. ,,Het klopt gewoon niet. Weet je hoeveel wij importeren aan voer, melkpoeder, chemicaliën?’’

John Arink tussen zijn koeien.

DE NIEUWE ELITE VOLGT VMBO | Vmbo voor je kind als advies? Ouders staan daar meestal niet bij te juichen, maar het tij keert. Juist op deze scholen liggen er kansen voor leerlingen. ‘Erna heb je een prachtige carrière.’ Lees meer.



FAMKE BEVALT VAN ZOON | Famke Louise is afgelopen zondag moeder geworden van zoontje Nówie. Dat maakt de rapper vandaag bekend op Instagram middels twee kiekjes. ‘Nówie Storm Slager’, stelt ze het ventje aan haar ruim 1 miljoen volgers voor. Haar collega Boef mag ook luiers verschonen sinds kort: hij is de gelukkige vader geworden van een dochtertje.



GRENSBLOG | Voor velen is de Oude IJssel de grens tussen de Achterhoek en de Liemers. Maar is dat ook wel de echte grens? Auteur Rob de Redelijkheid ging op onderzoek, Frans Miggelbrink zocht hem op.



