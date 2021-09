Nieuws gemist? Gerko gebruikte 3-MMC en laat Kamerleden versteld staan, en zeldzaam roofvogelnest in Winterswijk

Ken je die ‘grap’ van die soldaat die dacht dat het nog oorlog was...?

19:29 Een Japanse soldaat die ruim dertig jaar in legertenue op de Filipijnen rondloopt, er heilig van overtuigd dat de Tweede Wereldoorlog nog gaande is. Het lijkt een flauwe grap. En toch, Onoda: 10.000 Nights in the Jungle vertelt een waargebeurd verhaal. Regisseur Arthur Harari: ,,Ik hoop dat je aan het eind toch enige empathie voor hem krijgt.’’