Nieuws Gemist? Gesneuvelde Benjamin niet in Oekraïne ‘om oorlogje te spelen’ • Variabele tarieven flink omhoog

Energiebedrijven gooien variabele tarieven stroom en gas flink omhoog | Energieleveranciers gooien de variabele tarieven voor stroom en gas per 1 oktober flink omhoog. Zo verhoogt Essent het tarief voor stroom met ruim 50 procent en de prijs van gas met meer dan 30 procent. Ook de tarieven van Eneco stegen de afgelopen tijd flink.

Moeder omgebrachte baby Sem heeft ‘geen herinnering aan zwangerschap en bevalling’; onderzoek richt zich op vader | De Doetinchemse vrouw (39) die de moeder is van de in 2006 omgebrachte baby Sem Vijverberg hoeft niet langer vast te zitten. Het Openbaar Ministerie ziet geen reden haar langer vast te houden. Dat de vrouw de moeder is, blijkt uit dna-onderzoek. Ze blijft wel verdachte.

Energiebedrijven platgebeld door klanten over nieuw ‘plafond’ | ,,Wat ga ik betalen?” ,,Wat moet ik doen?” En: ,,Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor mij?” Energiebedrijven worden overspoeld met telefoontjes en appjes van hun klanten die willen weten wat het prijsplafond voor hen betekent. ,,Sorry, maar we weten het niet”, is het antwoord dat de klanten krijgen.

Moeder gesneuvelde Benjamin (27) in Oekraïne: ‘Hij was daar niet om oorlogje te spelen’ | De 27-jarige Benjamin Giorgio Galli uit Winterswijk die sneuvelde bij de strijd tegen de Russen, trok naar het front vanuit zijn diepe overtuiging om de Oekraïners te helpen. ,,Hij was daar niet om de held uit te hangen”, zegt zijn moeder Mirjam.

LIVE | Russische exodus zorgt voor files bij grens, Duitsland opent deur voor deserteurs | Het kan maanden duren voordat opgeroepen Russische reservisten gevechtsklaar zijn. Het Britse ministerie van Defensie verwacht dat het Russische leger veel tijd nodig heeft voordat de afgekondigde mobilisatie effect zal hebben in de strijd in Oekraïne. Blijf via ons liveblog op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Deventenaar (81) overleden bij heftig ongeval bij Lochem, twee vrouwen gewond: ‘Een trieste dag’ | Één van de drie mensen die gisteren gewond raakten bij een heftig ongeluk tussen Lochem en Zutphen, is overleden. De politie meldt dat het gaat om een 81-jarige man uit Deventer.

Duur gas besparen met hout, petroleum of elektriciteit: wel of niet doen? | Alles wat voor warmte zorgt en geen gas verbruikt, is gewild. Houtkachels, elektrische verwarming en zelfs petroleumkachels. Maar zijn die nou echt goedkoper dan de gasgestookte cv?

Automobilist overleden na ongeval met vrachtwagen in Ede | Op de Wekeromseweg in Ede is afgelopen nacht een automobilist overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde rond 4.25 uur in de nacht van woensdag op donderdag. De auto heeft voor of na de botsing ook een boom geraakt.



Overstap rond: Thomas Letsch verruilt Vitesse voor avontuur bij VfL Bochum | Het tijdperk van Thomas Letsch bij Vitesse is voorbij. De Arnhemse club heeft een akkoord bereikt met VfL Bochum. De Duitse coach stapt per direct over naar de Bundesligaclub in nood. Hij tekent voor twee jaar in Noordrijn-Westfalen.

Zorgverzekeraar Menzis vertrekt uit Wageningen; wil verhuizen naar Arnhem | Het hoofdkantoor van zorgverzekeraar Menzis aan de Lawickse Allee in Wageningen verdwijnt over twee jaar uit de stad. Er wordt gezocht naar een nieuw pand. Die zoektocht focust zich op de regio Arnhem.

Joseph Oosting topkandidaat voor de trainerspost, maar komt hij ook naar Vitesse? | Vitesse moet op zoek naar een opvolger van Thomas Letsch, die op weg is naar VfL Bochum. Joseph Oosting wordt in brede kring gezien als de topkandidaat voor de trainerspost in Arnhem. Maar gaat de logica ook op bij de Gelderse club?

