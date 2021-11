Nieuws Gemist? Gezondheidscentrum beklad met ‘moordenaars’ en wat is die witte bol in de weide?

FLINKE KRITIEK OP NIEUWE CORONAMAATREGELEN | Als je (opnieuw) verrast wordt door een virus dat al twintig maanden onder ons is: is dat pech of falen? Hoogleraren zijn kritisch. ,,Dit is een epische mislukking.”



In Arnhem zijn de reacties op de herinvoering van de mondkapjesplicht verdeeld. De een vindt het ‘onzin’, de ander vindt het de schuld van ‘wappies’.



CORONA-UPDATE | Het RIVM registreerde afgelopen etmaal bijna 9200 nieuwe positieve coronatests. Dat is het hoogste aantal sinds 18 juli. In Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 1310 Covidpatiënten. Hier lees je hoe de situatie in onze regio is.



CODE LANGS DE LIJN WANKELT | Moeten we komend weekend de qr-code tonen bij een bezoek aan onze amateurclub? Een fors deel van de Tweede Kamer wil geen coronatoegangsbewijs invoeren bij amateursporten in de buitenlucht. Een meerderheid zal dit plan van het kabinet waarschijnlijk blokkeren. Bekijk de laatste stand van zaken via onze livestream.



DRUKTE BIJ DE TESTSTRAAT | De teststraten van de GGD’s puilen momenteel uit. Wie in Tiel, Arnhem, Nijmegen of Doetinchem een testafspraak wil maken, moet vaak ongeveer een dag wachten eer er plek is. ,,Het is momenteel erg druk in de teststraten, de vraag fors neemt toe.’’



BEDREIGER VAN TOPVIROLOOG ZEGT SORRY | ‘Ik ga jou schieten’. Die boodschap bezorgde de 26-jarige man uit Nijmegen via Instagram aan het adres van de Belgische topviroloog Marc van Ranst. De verdachte, die nog thuis woont, toonde vandaag berouw in de rechtbank: ,,Mijn ouders waren heel boos.’’ Lees meer.



VIRAL VIDEO | Beelden van een zéér lokale regenbui in Indonesië gaan viral. De regen valt op slechts één auto op een parkeerplaats.



ALCOHOL EN VARKENSVLEES IN DE BAN | In het westen van het land is het niet bijzonder, in deze regio wel: bij het Hengelose restaurant Hisar kun je geen glaasje wijn of pilsje meer krijgen bij het eten. Ook varkensvlees is van de kaart gehaald om moslims tegemoet te komen. „Mensen moeten eraan wennen”, is de overtuiging van eigenaar Namik Karademir.



GEZONDHEIDSCENTRUM EDE BEKLAD | Gezondheidscentrum Zuiderzorg in Ede is dinsdagnacht beklad met teksten als ‘No Vaccins’ en ‘Moord’. Ook andere gebouwen in Ede zitten onder de leuzen, waaronder de flat De Brugge aan de Van der Hagenstraat en een schuurtje van een evangelische basisschool de Rots.



De muren van het gezondheidscentrum zijn besmeurd met witte verf, een kruisje en teksten als ‘No Vaccins’ en ‘moord’ of ‘moordenaars’. Het gezondheidscentrum heeft aangifte gedaan bij de politie.

WAT IS DAT? | In een wei langs de Elsenpas in het buitengebied van Ewijk ligt een enorme witte bal. Wie over de Elsenpas passeert tussen de groene sappige weiden links en rechts kan niet anders dan even kijken. Wat ligt daar nou? Heeft een onfortuinlijke koe haar uier verloren? Nee, het is een ...



SUZAN & FREEK ZIJN HOT | Suzan & Freek geven in april niet één, maar twee concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome. Op 24 april geeft het van oorsprong Achterhoekse duo een extra show, zo kondigen ze vandaag aan.



VERMISTE CLEO (4) LEVEND GEVONDEN | De Australische politie heeft beelden vrijgegeven van de redding van kleuter Cleo Smith, die na een grote zoekactie is teruggevonden in de slaapkamer van een huis. Australië was weken in de ban van de zoektocht naar het meisje. Die verdween tijdens een kampeertocht ‘s nachts uit een tent. Onderzoek leidde de politie uiteindelijk naar een huis in de plaats Carnarvon, op slechts enkele minuten van de plek waar Cleo woont met haar familie.

