Nieuws Gemist? GGD’er Angela knokt tegen corona in ‘afbrandcultuur’ en regio laaft zich aan lenteweer

LENTE! | Wat een mooie dag was het vandaag! We trokken er massaal op uit om van het mooie weer te genieten. Ook de binnensteden en parken in onder meer Arnhem en Nijmegen trokken veel publiek. Dat leidde gelukkig nergens tot in deze coronatijd onverantwoorde taferelen. Een wielrenner kwam om het leven in Veghel , even ten zuidwesten van Nijmegen. Hij botste volgens de politie op een stilstaande vrachtwagen.

VLIEGTUIG VERLIEST ONDERDELEN | Een opmerkelijk incident in Limburg. Een vliegtuig verloor na het opstijgen onderdelen van de motor als gevolg van een explosie of meerdere explosies in een van de motoren. Metaaldelen vielen naar beneden en beschadigden onder meer auto’s in de omgeving van Meerssen. Minstens twee personen raakten gewond. Lees hier meer .

BENZINEPRIJS NAAR 1,81 | Ondanks de coronapandemie zijn de olieprijzen afgelopen maanden hard gestegen. Automobilisten moeten aan de pomp al 1,81 euro aftikken en het nationale record van 2012 is helemaal niet ver weg.



DUKENBURG-BLUES | Treinreizigers worden niet blij van station Nijmegen Dukenburg. Op een landelijk ranglijstje over de beleving van een station staat het op de twee na laatste plaats. Nijmegen en de NS vinden dat het station ‘aandacht’ behoeft. Wat is ermee gebeurd?



VITESSE IN CRISISSFEER | Vitesse is in een diepe wintercrisis beland. Vier duels met één punt staan cijfermatig model voor de sportieve malaise in Arnhem. Maar erger nog is het voetbaltechnische niveau. Krijgt trainer Thomas Letsch de ploeg tegen PSV, morgenmiddag, weer in het rechte spoor? Onder meer Aad de Mos en Frans Thijssen geven hun mening.



TINY’S VERJAARDAG | Als een koningin werd Tiny Brinkhoff zaterdag door de straat gereden. In een cabrio, glaasje champagne in de hand, stopte ze bij haar buurtgenoten. Haar kinderen wilden de 90-jarige verjaardag niet zomaar voorbij laten gaan. ,,Sommige feesten kun je uitstellen maar een 90ste verjaardag moet je vieren’’, vindt dochter Kristel Brinkhoff.