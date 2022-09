Nieuws gemist? Giftige spin rukt op • Takken op de weg leiden naar gecrashte auto

NS DOOR HET STOF | De Nederlandse Spoorwegen hebben dinsdagochtend een cao-bod naar de spoorvakbonden gestuurd dat aan veel van hun eisen voldoet. Sterker nog, de vervoerder trekt in een brief, die in handen is van deze redactie, het boetekleed aan.

VIESPEUKEN BIJ BISONBAAI | Een zomer lang werd de Bisonbaai geteisterd door een viespeuk. Nu heeft de politie een verdachte betrapt. Maar of het daarmee klaar is met de zelfbevrediging rond de Ooijse recreatieplas, is de vraag.

Het was een we’ve got him-moment na de arrestatie. Maar er lijken méér viespeuken actief te zijn rond de zwemplas in Ooij. Waarom doen zij dit?

ROOKBOM FORMULE 1 | Eén van de rookbommen die zaterdag tijdens de kwalificatie van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort werd gegooid, blijkt afkomstig van een beveiliger. De man wilde de rookpot verwijderen van een tribune, maar volgens de organisatie ging dat per ongeluk mis.

DODE IN KANAAL VEENENDAAL | De politie heeft de man, die maandagochtend in het water bij de Raadhuisstraat in Veenendaal is gevonden, geïdentificeerd. Het gaat om een Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hoe en wanneer hij om het leven is gekomen, is nog onbekend.

GEVANGENISREGIME | De tot levenslang veroordeelde Naoufal F. (41) wordt naar steeds lichtere gevangenisregimes verplaatst. Sinds kort zit hij in Arnhem. Tweede Kamerlid Ulysse Ellian slaat nu alarm. ‘Een van de rechterhanden van Ridouan Taghi kan veelvuldig contact hebben met medegedetineerden.’

SCHIETINCIDENTEN EDE EN BARNEVELD | Twee mannen uit Lunteren zijn maandagavond gearresteerd vanwege twee vermeende schietincidenten in Ede en Barneveld. Een dag later roept de politie getuigen op zich te melden.

ZIEKENHUISPASPOORT | Kinderen die regelmatig Ziekenhuis Rivierenland in Tiel bezoeken, krijgen sinds vorige week een speciaal ziekenhuispaspoort. Daarin kunnen ze hun wensen aangeven voor tijdens een behandeling, onderzoek of operatie. Het idee erachter: ze zo veel als mogelijk de controle laten houden.,,Meer vertrouwen, meer rust, minder angst”, is het resultaat.

BRULS BEDREIGD | ‘Ik heb een huurmoordenaar gehuurd om jullie allemaal af te maken.’ En: ‘Knal in jullie kop, klaar is kees.’ Een 42-jarige vrouw uit Millingen aan de Rijn gaf dinsdag voor de rechter schoorvoetend toe dergelijke e-mails te hebben gestuurd aan burgemeester Bruls en andere ambtenaren bij de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal.

PRIMOZ ROGLIC ONDERUIT | Primoz Roglic is hard onderuit gegaan in de finale van de zestiende etappe, die werd gewonnen door Mads Pedersen. De kopman van Jumbo-Visma ontsnapte aan Remco Evenepoel, die op 2 kilometer van de streep een lekke band had en niet kon volgen. In de sprint ging de Sloveen hard tegen het asfalt.

DRUKTE OP SNELWEG | Ben jij de files op de A12 ook zo beu? Met de nieuwe A12 Drukte Alert van organisatie A12 Slim Reizen kun je in een handomdraai zien hoe druk het is op het drukke stuk van de snelweg tussen Arnhem en de Duitse grens.



GIFTIGE SPIN | De agressieve en giftige valse wolfspin is met een grote opmars bezig. Vergeleken met een jaar geleden is het beest in Nederland twee keer zo vaak gezien: elk jaar lijkt het aantal valse wolfspinnen dat wordt waargenomen zich te verdubbelen. ,,De valse wolfspin heeft zich hier definitief gevestigd.”

GECRASHTE AUTO | Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt toen hij met zijn auto bij Twello in een flauwe bocht naast de weg terecht kwam. Een toevallige passant trof hem aan. De gewonde man heeft mogelijk enige tijd bekneld in zijn wagen gelegen.