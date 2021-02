Nieuws Gemist? Gladheid overvalt spitsverkeer en bloedend zwijn schrikt dorp op

DE CORONACIJFERS | Die blijven dalen, vandaag werd met 3280 nieuwe gevallen het laagste aantal besmettingen op een dag gemeld sinds eind september. Vandaag meldde het RIVM verder dat onderzoek wordt gedaan naar het overlijden van een 90-plusser die onlangs werd gevaccineerd tegen corona.



Het kabinet komt morgen met een update van de coronamaatregelen. Vandaag bleek dat winkels mogelijk de kans krijgen een afhaalpunt in te richten voor bestellingen. Zeker is dat Action, Wibra en Blokker dat gaan doen. Voor verdere versoepelingen lijkt nauwelijks ruimte, zo liet minister De Jonge vandaag doorschemeren.

GLAD! | Een massale kettingbotsing op de A12 bij Arnhem, overal glijpartijen in binnensteden en ontzettend veel patiënten met botbreuken in het ziekenhuis. Het was spekglad in de ochtend. Zou het kunnen dat de wegen gladder zijn omdat er door corona minder verkeer op de weg is?



Later in de ochtend ging het overigens ook flink mis op de Duitse snelweg A3 net over de grens bij Beek. Bij een botsing tussen twee vrachtwagens, waaronder een uit Nederland, raakte een trucker zwaargewond.

TAAIE STRIJD | De artsen dachten heel lang dat Wicher Löhr longkanker had. Pas na dertien jaar kwamen ze erachter dat de tumor ergens anders zat. Saskia, weduwe van de op 58-jarige leeftijd overleden sterrenkok van Het Koetshuis in Bennekom, en oncoloog Carla van Herpen van het Radboudumc in Nijmegen vertellen over de moeizame strijd tegen zeldzame kankersoorten. Lees hier meer.

Volledig scherm Saskia Löhr in de keuken van restaurant Het Koetshuis, haar man Wicher overleed in 2017 aan deze zeldzame soort van kanker. © Herman Stöver

HOOGWATER | Het waterpeil in de grote rivieren stijgt rap. Inmiddels klotst het water al bijna tegen de Waalkade in Nijmegen. Maandagmiddag is het waterpeil in Nijmegen 1032 cm boven NAP. Het water blijft de komende dagen stijgen. En dat levert mooie plaatjes op!

Volledig scherm Wassend water in de Waal bij Nijmegen. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Anneke Bloemen is opgelicht door een slotenmaker. De voordeur viel in het slot terwijl haar peuter alleen binnen was. © Marnix Schmidt

BLOEDEND ZWIJN | Een zwijn heeft dit weekend voor consternatie gezorgd in Lunteren. Het dier rende het dorpscentrum in en viel daar onder meer hond Hidde aan. Ilona van Tichelaar vertelt hoe haar vader tussenbeide kwam om hun trouwe viervoeter te beschermen. ,,We konden geen kant op.’’

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.