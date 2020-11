Nieuws gemist? Glurende coach wil weer dammen en ook Moderna komt met baanbrekend vaccinnieuws

Alle personeel en patiënten van verpleegafdeling C1 van het SKB in Winterswijk moeten in quarantaine vanwege een corona-uitbraak. Dat deel van het ziekenhuis is voorlopig dicht en er geldt een opnamestop. Op de verpleegafdeling zijn de afgelopen dagen meerdere patiënten en medewerkers positief getest op coronavirus.

Peter Janssen uit Culemborg, beter bekend als de Vegan Streaker, moet de cel in. Hij is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot 25 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 voorwaardelijk, voor de brandstichting bij een eendenslachterij in Ermelo. De straf valt lager uit dan de eis van justitie twee weken geleden.

Quote Alles wordt je al afgenomen hier Jhonny Ruisch

Het vuurwerkverbod maakt sterk wisselende reacties los. In volksbuurt Hatert in Nijmegen wordt met oud en nieuw altijd flink geknald en hebben mensen het gevoel dat opnieuw een traditie wordt afgepakt. Bewoners van de Arnhemse Burgemeesterswijk zijn blij dat de rust dit jaar bewaard blijft.

Uit de voetbalwereld stromen reacties binnen op het overlijden van voormalig PSV-voorzitter en clubicoon Harry van Raaij. Van de Eindhovense club zelf, dat met foto’s een eerbetoon maakt, tot (oud-)spelers en andere voetbalclubs. Bekijk hieronder een video met fragmenten uit het leven van Van Raaij.

Damcoach Henk S. uit Culemborg wil weer officiële damwedstrijden spelen. Twee keer heeft hij nu een kort geding aangekondigd om dat te bereiken, maar tot een echte zitting is het nog niet gekomen. De zestiger kreeg vorig jaar een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf opgelegd voor het stiekem filmen van een dammer (15) in zijn badkamer.

Inwoners van Achterberg verkeren nog altijd in angst en onzekerheid. De dader van de vuurwerkaanslagen is nog niet gevangen. De politie onderzoekt de aanslagen als poging tot doodslag.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt verder na de korte opleving van vorige week. In deze regio waren er 358 besmettingen. Flink minder dan de 456 die zondag werden gemeld.

Het Amerikaanse Moderna komt op korte termijn met een coronavaccin op de markt. De farmaceut publiceerde maandagmiddag onderzoeksresultaten van de fase drie proeven, waarbij het vaccin op tienduizenden proefpersonen is getest. Daaruit blijkt dat het goed aanslaat. Medicijnwaakhond EMA is direct begonnen met een versnelde goedkeuringsprocedure.

Defensie heeft in het dorpje Bemmel de stoffelijke resten geborgen van een Britse soldaat. De man is in de Tweede Wereldoorlog overleden. Het is de tweede keer in een maand dat menselijke resten uit de oorlog zijn gevonden.

