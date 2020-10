Nieuws Gemist? ‘Grijze Piet’ valt verkeerd en Waarom mag je wel naar de kerk of moskee, maar niet naar het stadion?

WEL BIDDEN, NIET JUICHEN | Door de nieuwe coronamaatregelen mogen Nederlanders voortaan met maximaal dertig man tegelijk in een ruimte samenkomen. Maar er bestaan ook uitzonderingen op deze regel. Bijvoorbeeld voor mensen die hun godsdienst of levensovertuiging belijden. Waarom mag je wel met honderden mensen in een kerk of moskee zitten, en niet in een stadion of theater? Wij zochten het uit.

TRUMPS ‘COCKTAIL’ | Gisteren werd al bekend dat de Amerikaanse president Trump besmet is met corona, nu is duidelijk dat hij uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Het zou gaan om milde coronaklachten. Toch krijgt de 74-jarige president een cocktail aan medicijnen en een experimentele behandeling. In een korte videoboodschap verklaart hij: ,,Ik denk dat het heel goed met me gaat.’’

GRIJZE PIET | Een Grijze Piet als alternatief voor Zwarte Piet? De gemeente Arnhem ziet niets in het beoogde alternatief. Terwijl de Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz juist tegemoet wilde komen aan de eis van de gemeenteraad om een einde te maken aan wat critici ‘het racistische karakter van de Pietfiguur’ noemen. Het college schrapt nu een bijdrage van 3000 euro aan het kinderfeest.

Volledig scherm Een grijze piet. © Rolf Hensel

Wat vind jij? Is een 'Grijze Piet’ een goed alternatief voor de Zwarte Piet? Geef je mening door te reageren op onze stelling:

Poll 'Grijze piet' is een prima alternatief voor zwarte piet Eens

Oneens Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. 'Grijze piet' is een prima alternatief voor zwarte piet Eens (49%)

Oneens (51%)

ONCOLOOG IN DE FOUT? | Nabestaanden van twaalf patiënten van het Radboudumc gaan een schadevergoeding eisen voor de volgens hen nalatige zorg van een medisch oncoloog. De claims lopen in de tonnen en worden zowel bij de oncoloog als het Nijmeegse ziekenhuis neergelegd.

DUITSERS MIJDEN ACHTERHOEK | Op de Tag der Deutschen Einheit, vandaag op 3 oktober, is het normaal hartstikke druk met Duitsers in de grensstreek. Toch lijken de oosterburen dit jaar massaal de Achterhoek en Liemers te mijden. Dit nadat vrijdag het Robert Koch Institut (het Duitse RIVM) tien van de twaalf Nederlandse provincies benoemde tot risicogebied, waaronder Gelderland. Eerder riep burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk al op niet naar Nederland te komen.

HERSTELLEN VAN CORONA | Een half jaar nadat ze met corona in het ziekenhuis belandde en voor haar leven vreesde, kan de Ophemertse Femke Laffeber (47) een kwartier wandelen volhouden. Max. En soms loopt ze een paar luttele meters verder: wat dan progressie heet na Covid-19. Lees haar verhaal hier.

Volledig scherm Femke heeft maanden geleden het corona virus opgelopen en moet nog steeds in het ziekenhuis revalideren onder leiding van een fysiotherapeut. © Raphael Drent

DOELPUNTENFESTIJN | Zowel Vitesse als NEC wisten zaterdagmiddag in eigen huis hun competitiewedstrijd te winnen. Vitesse had geen kind aan Heracles Almelo. In een leeg GelreDome werd het uiteindelijk 3-0. Twintig kilometer verderop, in het Goffertstadion in Nijmegen, regende het doelpunten: NEC won daar met 6-0 van FC Eindhoven.



