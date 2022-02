Nieuws gemist? Groene vinkjes vervallen niet morgen, maar 8 februari en zes brandweerlieden rukken uit voor studente met een beknelde vinger

Bas beleefde benauwde uren in vermeende bomtrein: ‘Niemand besefte dat het explosief ook écht zou kunnen afgaan’ | Een bizarre ervaring, dat was de treinreis van Nijmegen naar Venlo met aan boord een mogelijk explosief zeker. Pas achteraf bleek dat er geen handgranaat of iets dergelijks aanwezig was. Het verloop was zo bizar, dat de honderd passagiers in de propvolle Arriva-coupés eerder verlamd leken dan in paniek.

Volledig scherm Agenten zien toe op de ontruiming van een trein nabij Holthees. Inzet: passagier Bas Vloet. © ANP

Brussel wil coronareispas ‘voor de zekerheid’ verlengen tot midden 2023 | Europa wil de coronareispas ‘voor de zekerheid’ verlengen tot midden volgend jaar. Het wil daarmee voorbereid zijn op een mogelijke toename van besmettingen later dit jaar of het opduiken van nieuwe varianten. Het reiscertificaat, midden vorig jaar ingevoerd, loopt normaal halverwege dit jaar af.

36-jarige man vervolgd voor drogeren en verkrachten vijf vrouwen in Druten en Ede | Een 36-jarige man uit Beuningen wordt verdacht van verkrachting van 5 vrouwen tussen maart 2016 en afgelopen november.Dat gebeurde in Druten, en ook in Ede, waarbij de verdachte Jos D. slachtoffers volgens de verdenking dronken voerde of verdovende middelen liet gebruiken.

Agenten stuiten per toeval op drugslab voor GHB in centrum Arnhem | Agenten hebben een drugslab ontdekt in het centrum van Arnhem. In een woning waar de politie dinsdag langsging, troffen ze twee mannen uit Arnhem (25 en 27) aan die GHB wilden gaan maken. De Arnhemmers zijn aangehouden.

Eerste groene vinkjes in corona-app vervallen niet morgen, maar 8 februari | De eerste groene vinkjes in de corona-app vervallen niet morgen, maar vanaf 8 februari. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid vanavond bekendgemaakt. Daarmee wordt het ingaan van de beperkte geldigheid opnieuw uitgesteld.

Marokko houdt adem in: Rayan (5) gevallen in diepe waterput | In Marokko is een race tegen de klok gaande om het leven van de 5-jarige Rayan te redden. Hij viel eergisteren in een diepe waterput.

CO2-meter in elk klaslokaal en ventilatiehulplijn voor scholen | Elk klaslokaal krijgt een CO2-meter om te garanderen dat leerlingen en docenten genoeg gezonde lucht inademen. Ook komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken.

Witte Huis: Nieuwe leider Islamitische Staat uitgeschakeld in Syrië | Amerika heeft de nieuwe leider van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, uitgeschakeld bij een operatie in het noorden van Syrië. Dat deelde het Witte Huis eerder vandaag in een persbericht en bevestigde president Biden zojuist tijdens een persconferentie. ,,Hij koos ervoor zichzelf op te blazen in plaats van terecht te staan voor de misdaden die hij begaan heeft.’’

Zes brandweerlieden rukken uit voor… een studente met een beknelde vinger | Ze friemelde wat met haar vinger, in de gaten van de stoel naast haar. Ruimte zat, dacht ze. Tot de studente van het ROC van Twente ineens vast kwam te zitten en er met geen mogelijkheid meer uit kwam. De oplossing? De brandweer bellen. En dat heeft ze geweten.

Volledig scherm Een studente van het ROC raakte met haar vinger bekneld in een stoel. De brandweer rukte met zes mensen uit om haar te ‘redden’. © foto’s Niels Noordink/beeldbewerking Michel van Ballegooij

Bijna 83.000 nieuwe Covid-gevallen, nu al 113.000 onverwerkte positieve tests | In het afgelopen etmaal zijn 82.961 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een donderdag is dat het hoogste aantal ooit. De voorbije 24 uur belandden ruim 200 mensen met Covid-19 op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 1168 coronapatiënten. Op de intensive cares zijn dat 218, drie meer dan woensdag, blijkt uit de jongste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Moederbedrijf Facebook ruim 230 miljard dollar minder waard, grootste daling in beursgeschiedenis VS Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp, is na de opening van de aandelenbeurzen in New York ruim 230 miljard dollar aan beurswaarde kwijtgeraakt. Het aandeel ging 25 procent onderuit na een zwaar tegenvallend kwartaalbericht van het socialemediaconcern.

Zwarte Cross komt met ludiek verhuisbericht: ‘Denemarken is maar 5,5 uur rijden vanaf Lichtenvoorde’ | Nu Denemarken alle regels geschrapt heeft, komt festival de Zwarte Cross met een ludiek verhuisbericht. Ze overwegen naar eigen zeggen het hele feest naar het Scandinavische land, op 5,5 uur rijden, te verhuizen. ‘Daar bloeit het culturele leven weer’, laat organisator De Feestfabriek weten.