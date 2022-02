Nieuws Gemist? Groesbeek en Doetinchem carnavallen tóch en roze winkelmandje geeft Valentijnskriebels

TWEEDE GOUDEN PLAK VOOR SCHOUTEN | Na goud op de 3000 meter heeft Irene Schouten ook goud op de 5000 meter binnen. Met een olympisch record (6:43.51) verpulverde ze de concurrentie. ,,Toen ik eerst Sablikova en daarna Weidemann zag, dacht ik: oef, ik moet echt aan de bak.”



En dat deed ze dus heel goed. ,,Oh ja, een Nederlands record! Die had ik nog helemaal niet bedacht! Ik dacht alleen een pr en een olympisch record, maar ook een Nederlands record”, was haar commentaar na de race.



Hier lees je alles over de Olympische Winterspelen 2022. Dankzij Schouten staat Nederland weer in de top-5 van de medaillespiegel.

GEEN CARNAVAL? DAN NOEMEN WE HET DEMONSTRATIE | Caravalsvereniging de Kölsche Jungs uit Groesbeek heeft de gemeente Berg en Dal laten weten op carnavalszondag 27 februari een ludieke demonstratie in het dorp te zullen houden. Het wordt een demonstratie met het karakter van een carnavalsoptocht, want de deelnemers zullen verkleed meelopen.



LEUTEKUM EN KNUNNEKES WILLEN 'GEWOON’ CARNAVAL VIEREN | Er komt tóch een carnavalsviering in Doetinchem, eind deze. Nu alles erop wijst dat de coronaregels dinsdag worden opgeheven, is er niets wat de organiserende Stichting Leutekum tegenhoudt. Ook de Knunnekes in Groenlo staan in de startblokken.

Volledig scherm Carnavalsoptocht Doetinchem in 2019. © Jan Ruland van den Brink

MANNEN ALS OVERMARS LEVEN IN EEN SEKSUELE ILLUSIE | Psycholoog zegt na grensoverschrijdend gedrag Overmars: ‘Dickpics versturen bewijst dat mannen in een seksuele illusie leven’. De ophef rondom het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars uit Epe is voor deskundigen geen verrassing. De voetbalwereld is een typisch mannenbolwerk, kijk maar naar de seksistische grappen in Voetbal Inside. ,,Het is de hoogste tijd dat mannen volwassen worden.”



BESTE EN SLECHTSTE STATIONS UIT ONZE REGIO | Geldermalsen heeft het hoogst gewaardeerde station van de regio. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2021 van NS en ProRail. Het station heeft een 7,8 gekregen en is op de veertiende plek in de top 25 beland. Hier kun je zien hoe jouw favoriete station scoort.



ROZE MANDJES | Er hangt liefde in de lucht bij het filiaal van Jumbo in Vathorst. Single klanten kunnen op Valentijnsdag een roze mandje pakken voor hun boodschappen. Zodat andere klanten weten dat ze een kans maken. Dat leverde in voorgaande jaren al leuke reacties op. ,,Het is weer eens iets anders dan Tinder.’’

SCHIPPER REDT DRENKELING UIT MAAS | Een vrouw is donderdagmiddag in de Maas beland in Gennep. Veel hulpdiensten rukten daarom uit, waaronder een traumaheli. Uiteindelijk is de vrouw door een schipper in veiligheid gebracht. De kapitein legde zijn schip dwars op de Maas om de verdrinkende vrouw uit water te redden.



DE ENORME ZAADCELLEN VAN PATRICK BEVERLOO | Kunstenaar Patrick Beverloo (54) uit ’s-Heerenberg kiest steeds meer zijn eigen pad. Zo maakt hij enorme zaadcellen en komt er binnenkort een metershoog beeld van zijn hand op Curaçao te staan. Hij kreeg een paar jaar terug de vraag om een shemale te maken, een bronzen beeld van een vrouwfiguur met een piemel. Daar moest Patrick Beverloo wel even over nadenken. Toch stemde de ’s-Heerenbergse kunstenaar in en hij ontdekte: hier is vraag naar.

SLOPENDE SCHEIDING EN NU VAST OP MADEIRA | De Diepenheimse Judith van Ouwerkerk (38) zit door een slopende scheiding al maandenlang ‘vast’ op het Portugese eiland Madeira. Ze krijgt van haar ex haar 2-jarige dochter niet meer mee naar Nederland. Haar familie zamelt nu wanhopig geld in om haar een goede advocaat te bezorgen.

Volledig scherm Mattijs en zijn zus met kind. Vanwege hun privacy blijven zij onherkenbaar © Familiefoto

WEG MET DE OUDE CORONAROUTINES | Voor de 83ste keer spreekt het OMT morgen over Covid-19. Maar betrokkenen betwijfelen of er nog veel bijeenkomsten zullen volgen. De nieuwe coronafase dwingt adviseurs en beslissers tot een andere werkwijze. ‘Rutte overviel ons ook met zijn afmelding voor de persconferentie’. Lees hier hoe het ervoor staat.

