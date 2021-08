Nieuws gemist? Groesbeekse 'parkeert’ auto in winkel en twee gewonden bij schietpartij in Huissen

SCHIETPARTIJ HUISSEN | Bij een schietpartij in Huissen zijn twee gewonden gevallen. De schutter liep enige tijd met een pistool in zijn hand op het dak van een woning aan de Holthuizerdreef, zo is te zien op amateurbeelden. De man is inmiddels opgepakt door de politie.

NIEUWE BAAN VOOR LARS | Hij nam donderdag ontslag bij Jumbo Glanerbrug, een dag later heeft nagellakker Lars (18) al een nieuwe baan. De jongen, die vanwege een conflict over gelakte nagels opstapte, gaat aan de slag als kassamedewerker bij Coop. De Tukker kreeg via sociale media tientallen baantjes aangeboden, maar wilde graag dicht bij huis bij een supermarkt blijven werken. Dat kan nu, na een aanbod van een plaatselijke supermarktmanager. „Ik ben heel blij.”

KIND VERGETEN LANGS SNELWEG | Een familie uit Duitsland is afgelopen zaterdag na een plaspauze langs de Duitse snelweg weggereden zonder het oudste kind mee te nemen. De ouders kwamen pas na vijftig kilometer achter hun vergissing. Het was het jongste kind in de auto dat op een gegeven moment vroeg waar zijn grote broer was. Op het politiebureau in de buurt van Bielefeld werd het gezin uiteindelijk herenigd.

EREDIVISIERENTREE NEC | Na vier kille jaren in de eerste divisie keert NEC dit weekend met een uitwedstrijd tegen Ajax terug op het hoogste Nederlandse voetbalniveau. Rond de promotie stond de stad in vuur en vlam, maar hoe hard klopt het Nimweegs hert nu de eredivisierentree écht daar is? De Gelderlander bevroeg supporters over hun verwachtingen. En wat blijkt: NEC lift mee op een nieuwe golf optimisme. Logisch. Want wat vaak vergeten wordt: de Nijmegenaar kan niet alleen nuilen, maar ook hopen als de beste.

DODELIJKE VECHTPARTIJ VANWEGE ‘OMGESTOTEN DRANKJE’? | De gewelddadige dood van de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen op het Spaanse eiland Mallorca, was mogelijk het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie over een omgestoten drankje in een feestcafé. Dat zegt één van de dertien getuigen die bij de politie een uitgebreide verklaring heeft afgelegd over het voorval.

De politie heeft vanochtend een derde verdachte aangehouden in de zaak rond de fatale mishandeling. Het gaat om de 18-jarige Hilversummer Mees T.

INPARKEREN GAAT FOUT | Ze zocht een parkeerplaats. Wilde haar auto er achterwaarts inzetten. Maar reed iéts te ver door. Gevolg: een 67-jarige vrouw belandde vrijdagochtend met wagen en al binnen in een winkelpand aan de Kloosterstraat in Groesbeek. De geplande opening van een nieuw adviesbedrijf in het gebouw moet door het inparkeerfoutje worden uitgesteld.

VERZAMELWOEDE LOOPT UIT DE HAND | De rommelmarkt: zo wordt een tuin in de Amersfoortse wijk Kattenbroek door voorbijgangers al gekscherend genoemd. Bewoner Herman (74) heeft last van verzamelwoede en dat is uit de hand gelopen. Omwonenden trekken aan de bel en willen hem tegen zichzelf in bescherming nemen. Zij vinden dat hun buurman hulp nodig heeft. Is het niet van hen, dan wel van professionals. Dat vindt de gemeente ook. Herman is daarom een ultimatum gesteld: vóór maandag moet al de rommel uit het zicht zijn.

DAKDEKKER VALT VAN DAK | Een man is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt aan de Gorredijkhof in Arnhem. Volgens een buurtbewoner die eerste hulp verleende gaat het om een dakdekker die tijdens werkzaamheden van een dak is gevallen. De man was niet aanspreekbaar. Het slachtoffer is in kritieke toestand per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

‘1 NOVEMBER EINDDATUM CORONAREGELS’ | Het demissionair kabinet hoopt dat op 1 november alle coronamaatregelen in Nederland kunnen vervallen. Dan zouden ook weer de nachtclubs en discotheken onbeperkt open kunnen. Vanaf 20 september kan de 1,5 meterregel al op de meeste plekken verdwijnen. Mark Rutte en Hugo de Jonge kondigde te varen koers vrijdagavond aan tijdens een persconferentie. Ook meldden zij dat alle onderwijsactiviteiten van het MBO en het hoger onderwijs per 30 augustus weer kunnen doorgaan, zolang er maximaal 75 mensen in één ruimte zijn.

