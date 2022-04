Nieuws Gemist? Grote brand verwoest landbouwbedrijf Erichem en Pussy Riot treedt op in Europa dankzij trouwe toewijding vanuit Nijmegen

STAKING KLM-PERSONEEL | Door een urenlange onaangekondigde staking van KLM-personeel op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd en stonden er zaterdag lange rijen rond de luchthaven. De woede onder reizigers, die de start van hun vakantie in het water zien vallen, is groot. KLM zegt alles op alles te zetten om zoveel mogelijk vluchten alsnog te laten vertrekken.

BABBELTRUC | ‘Er is een gaslek en explosiegevaar.’ Andrea van der Leek (87) was compleet overrompeld toen een onbekende man met die mededeling haar woning binnenviel. Even later vertrok hij, met een tas vol sieraden.

VOGELGRIEP IN DE VALLEI | Met zes besmette bedrijven in twee weken tijd heeft de vogelgriep de Gelderse Vallei, het hart van de Nederlandse pluimveesector, bereikt. Gaat ‘rampjaar’ 2003 op herhaling?

ALI B ONTKENT | Ali B heeft in een statement gereageerd op de beschuldigingen van Ellen ten Damme die gisteren naar buiten kwamen. De zangeres stelde dat de rapper zich seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen. Volgens Ali is daar niets van waar. ,,Wat een vrolijke onschuldige flirt was, wordt nu acht jaar later lelijk gemaakt en verdraaid.”

MARIOEPOL | Bij een aanval met Russische raketten op de Oekraïense havenstad Odessa zouden vandaag vijf doden zijn gevallen. Russische troepen hebben hun aanval op het laatste verzetsbolwerk in de havenstad Marioepol hervat. De Oekraïense presidentiële adviseur Oleksij Arestovitsj zei zaterdag op televisie dat de Russische luchtmacht de staalfabriek van Azovstal bombardeert en dat grondtroepen het complex bestormen.

GROTE BRAND ERICHEM | Bij landbouwbedrijf De Terp aan de Lutterveld in Erichem is zaterdag aan het begin van de middag een grote brand uitgebroken. Vier loodsen met daarin voornamelijk pompoenen zijn verwoest. Het vuur is ook overgeslagen op een woning met een rieten kap. De brand is vermoedelijk ontstaan in een fruitkistje dat naast een van de loodsen stond, zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

DOCU NIJMEEGSE ZLATAN | Jöran Moerkens lijkt sprekend op topvoetballer Zlatan Ibrahimovic. Maar verder gaat de gelijkenis niet. De Nijmegenaar worstelt met het leven. Via een eigen film hoopt hij meer begrip te kweken voor psychische problemen. En op een boodschap van de echte Zlatan.

NEC VERLIEST | NEC heeft net niet voor een stunt kunnen zorgen tegen Ajax. De Nijmeegse club hield lang stand tegen de koploper van de eredivisie, maar Brian Brobbey zorgde in de 88e minuut voor de 0-1

KLEUTERJUF IS BODYBUILDER | Kleuterjuf Willie Heuser (64) wilde sporten om ‘geen dikke oude oma te worden’, maar raakte al snel compleet verslingerd aan krachttraining. Voor ze het wist was ze wereldkampioen bodybuilden (in bikini). En zelfs de diagnose lymfeklierkanker sloeg haar niet uit het veld. ,,Maar het is wel een beetje een mannensport denk ik.”

Volledig scherm Kleuterjuf Willie Heuser (64). © VICTOR VAN BREUKELEN

PUSSY RIOT | Kritiek wordt gesmoord in Rusland, maar Pussy Riot treedt gewoon op in Europa. Ook in Nederland, dankzij trouwe toewijding aan de punkzaak vanuit Nijmegen.

GAATJESBORENDE BENZINEDIEF | De politie vraagt slachtoffers van benzinediefstal om aangifte te doen. Dit nadat in Wijchen drie maal benzine werd gestolen door een gaatje in de benzinetank te boren.

WOLF IN DE BASTEI | Vos, raaf, wolf: sommige dieren hebben een serieus imagoprobleem. Museum De Bastei geeft ze een podium en laat ze ‘aan het woord’ in een nieuwe, tintelende expositie. Wat zou de wolf er zélf van vinden?