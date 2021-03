Nieuws gemist? Harde windstoten laten sporen na in Oost-Nederland en bedenker legendarisch frietje babi pangang overleden

WESTERSTORM BLAAST VEEL BOMEN OM | De Westerstorm die zaterdagmiddag over ons land raasde veroorzaakte op meerdere plekken behoorlijk wat schade. Vooral vallende takken, bomen en rondvliegende bomen veroorzaakten ellende. In Nijmegen viel een boom op een rijdende auto.



BUNGALOWPARKEN STROMEN VOL | ‘Veel mensen hebben behoefte aan ontspanning’. Wie voor de meivakantie nog een huisje zoekt, moet opschieten als hij nog iets wil boeken. Campings daarentegen hebben nog volop plek voor de eerste week van mei. Mensen kunnen niet of heel moeilijk naar het buitenland en blijven in Nederland. Ook het weekendje weg buiten de vakantieperiode blijkt populair.



DUIZENDEN CORONABOETES IN REGIO | We leven precies een jaar in een door coronaregels beperkte wereld. Onschuldige zaken zijn plots strafbaar. Gevolg: talloze bekeuringen. Met meer dan tweeduizend bonnen is Nijmegen regionaal kampioen coronaboetes.



Volledig scherm Lieselotte Riemersma uit Ellecom viert binnenkort haar tweede verjaardag in coronatijd. © Eigen foto

TWEEDE CORONAVERJAARDAG | Lieselotte (2) uit Ellecom viert binnenkort haar tweede verjaardag. Het lijkt erop dat haar opa en oma haar net als vorig jaar een raambezoekje moeten gaan brengen. Lees hier meer verhalen van lezers over hun tweede coronaverjaardag.



CORONA-UPDATE | Het aantal besmettingen met corona loopt de laatste dagen snel op. Het RIVM meldde vandaag bijna 6500 nieuwe gevallen. De cijfers duiden erop dat de derde golf nu echt is ingezet, volgens OMT-lid Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.



VAN ROSSEM REGELT ZELF PRIK | De in Wageningen opgegroeide historicus, ook bekend van De Slimste Mens heeft zonder een officiële oproep te hebben gehad zijn eigen coronavaccinatie geregeld. Binnenkort krijgen zijn 79-jarige vrouw en hij de eerste prik en eind april de tweede.

BEDENKER FRIETJE BABI PANGANG OVERLEDEN | De bekende Nijmeegse cafeteriahouder Paak Seng Boey, uitbater van snackbar Charly in het Waterkwartier, is overleden. Hij verkreeg in Nijmegen een cultstatus als bedenker van het legendarische frietje babi pangang, dat frietliefhebbers van heinde en verre naar Nijmegen trok.



JAN HERMAN WERD DOODZIEK VAN CORONA | Een jaar geleden wilde de dood Jan Herman ten Velde (54) komen halen. Vermomd als virus reisde deze vanuit een Oostenrijks skigebied met hem mee. Hij zag het witte licht, dacht dat het gebeurd was, maar overleefde. Hoe een ontspannen vakantie van de nuchtere ondernemer ‘het uithangbord van corona maakte’. „Heb ik dat oudere stel aangestoken? Leven ze nog? Dat houdt me soms wel bezig.”

Volledig scherm Jan Herman ten Velde werd doodziek van het coronavirus. © Reinier van Willigen

REMCO REDDE EEN VERONGELUKTE MAN (72) | Vrachtwagenchauffeur Remco Kompier verrichtte donderdag een heldendaad door een 72-jarige Nijkerker het leven te redden. Hij haalde de oudere man uit een auto nadat deze bij een ongeluk ondersteboven in het water terecht was gekomen. ,,Was ik twee minuten later geweest dan had hij het zeker niet overleefd.’’

Volledig scherm Remco Kompier redde de 72-jarige man uit Nijkerk uit een auto in de sloot. © Damian Ruitenga/News United

DODE BIJ TRAGISCH ONGEVAL | Bij een botsing in het buitengebied bij Barneveld is vanmiddag een bromfietser overleden. Volgens de politie is het slachtoffer een 57-jarige man uit Lunteren. Het ongeluk gebeurde in Garderen.

