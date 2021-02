Nieuws Gemist? ‘Heel spannende’ versoepelingen en Claire Meiland (3) moet uit beeld

VERSOEPELINGEN | Premier Rutte heeft vanavond in een persconferentie verschillende versoepelingen van het coronabeleid aangekondigd. Zo gaan de middelbare scholen per 1 maart weer open. Contactberoepen kunnen per 3 maart weer toegestaan, met uitzondering van sekswerk. Winkeliers mogen per 3 maart op afspraak klanten ontvangen die zich vooraf hebben aangemeld. Sporten in teamverband in de buitenlucht wordt mogelijk voor jongeren tot 27 jaar.



Rutte gaf aan dat het kabinet hiermee ‘iets heel spannends doet’: ,,Verruiming is in deze fase niet gratis.’’



De premier heeft overigens, zo bleek eerder vandaag, al een afspraak bij zijn kapper staan. De afspraak voor 6 maart is al gemaakt voordat de kappers in december op slot moesten.



BAUDET SCHUDT HONDERDEN HANDEN | Het bezoek van van Thierry Baudet aan Urk heeft vanmiddag honderden mensen op de been gebracht. De leider van Forum voor Democratie schudt veel Urkers de hand en eet - zonder mondkapje en afstand te houden - met zijn campagneteam een visje in een restaurant. Corona lijkt niet te bestaan. ,,Urk is de voorhoede van Nederland.”

CORONACIJFERS | Het aantal gemelde nieuwe besmettingen de afgelopen 24 uur was met 3846 gemelde gevallen relatief laag in vergelijking met de voorgaande dagen. Als je kijkt naar de afgelopen week, dan stijgt het aantal besmettingen. Een van de oorzaken van de stijging lijkt het het fors toegenomen aantal tests.



In onze regio lijkt het effect van de vaccinaties langzaam maar zeker zichtbaar te worden. De besmettingscijfers schommelen nogal, maar duidelijk is dat hoogbejaarden (85-plussers) veel minder vaak een coronabesmetting oplopen dan drie weken geleden.



HERRIE VAN MOTOREN | Een inwoner van Beek pleit er bij de gemeente voor om bepaalde wegen op hoogtijdagen voor motorrijders af te sluiten voor motoren. Hij noemt de herrie door motoren ‘ziekmakend en milieuverpestend’.



MEISJES KOMEN OM | Een dramatisch ongeluk in Coevorden vanmiddag. Bij een aanrijding met een auto zijn twee jonge meisjes om het leven gekomen.



ONTPLOFFING | Ben S. (63), bewoner van een huis in Nijmegen dat door zijn toedoen vorig jaar ontplofte, moet daarvoor vijf jaar de cel in. Dat heeft de Arnhemse rechtbank vandaag bepaald. Ook werd duidelijk dat hij buren ruim 70.000 euro schadevergoeding moet betalen. Lees hier meer.

Volledig scherm De ravage na de gasexplosie in Nijmegen in mei vorig jaar. © Paul Rapp

In een andere Nijmeegse zaak werd een 33-jarige Pool tot tien jaar cel veroordeeld voor de doodslag op dakloze Jarek (53). De man kreeg tijdens de Vierdaagsefeesten in 2019 slaande ruzie met het slachtoffer in een tentenkamp in Nijmegen.



SNOEI LANGER SUPERBOER | Mike Snoei is ook volgend seizoen de hoofdtrainer van De Graafschap. De Doetinchemse eerstedivisionist verlengt zijn aflopende verbintenis tot de zomer van 2022. ,,Eerst promoveren en dan de club in de eredivisie houden, dat is mijn missie”, zegt de coach uit Didam.



DE LAATSTE VIERKANTE METERS | Nederland en zeker ook de provincie Gelderland staan voor een gigantische puzzel. We willen van alles, we moeten van alles en dat moet allemaal gebeuren in dat kleine landje aan de Noordzee. Maar kan dat allemaal wel? De ruimte is op. Wie wint de slag om de laatste beschikbare vierkante meters? Lees hier meer.



MEILANDJES-UPDATE | De mediagenieke familie die nu nog in het Gelderse Hengelo woont, blijft het nieuws halen. Vandaag werd duidelijk dat Claire, de 3-jarige dochter van Maxime Meiland, komend seizoen niet vaak meer in beeld komen in hun realitysoap Chateau Meiland. De nieuwe reeks begint op 1 maart. Lees hier meer.



