Nieuws gemist? Hema verlaat oude vertrouwde plek in Arnhem en jager knalt papegaai Rambo uit lucht

VAN GAAL IN LAPPENMAND | Louis van Gaal is in aanloop naar de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in een rolstoel terechtgekomen na een val op zijn heup. Het scheelde niet veel of hij had vanwege ‘veel pijn’ het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. Omdat de selectie van Oranje graag wilde dat hij bleef, is Van Gaal morgenavond ‘gewoon’ in de Kuip.

HEMA VERLAAT TROUWE PLEK | De Hema in de Arnhemse binnenstad verhuist na bijna 90 jaar van hoek Rijnstraat -Grote Oord naar het Musiskwartier aan andere zijde van het stadshart. De verhuizing moet eind volgend jaar gerealiseerd zijn, zo stelt woordvoerder Jeffrey Peerdeman van het warenhuis. ,,We krijgen zo een hele nieuwe frisse winkel.”

Volledig scherm Archieffoto: drukte bij Hema in Arnhem. © Erik van 't Hullenaar

BRAND IN WONING | In een vrijstaande woning in Silvolde is maandagmiddag rond 13.00 uur brand uitgebroken. Door de uitslaande brand sloegen de vlammen uit de zolder van de woning. De politie en brandweer hebben ‘signalen ontvangen’ die er op wijzen dat er een wietkwekerij in de zolder zou hebben gezeten, maar geen van beiden bevestigt dit.

Volledig scherm De zolder van de woning in Silvolde die in brand stond maandagmiddag. © Ron V Media

BEHANDELINGEN AFGEZEGD | Honderden ingrepen en behandelingen zijn de afgelopen weken afgezegd in ziekenhuizen in de regio. Zoals die van Cees van Doodeweerd (67). Hij lag al in de ambulance, maar de operatie ging door coronadrukte toch niet door: ‘Hebben het huilend moeten verwerken.’

FATAAL ONGELUK | Het ongeluk in Helmond dat zaterdagavond het leven eiste van Anthony, Levi en Elvis trekt niet alleen honderden steunbetuigers naar de fatale bocht in de Heeklaan. Ook op sociale media maakt het drama emoties los. Onder meer verschillende clubs binnen de voetbalcultuur reageren verslagen. ‘Het gaat maar niet uit mijn hoofd.’

Volledig scherm Een eerbetoon op de Heeklaan in Helmond: de plek waar zaterdagnacht drie jongens om het leven kwamen. © Fotopersburo Bert Jansen

AARDBEVING IN BRABANT | De kans dat bewoners van Bladel er in de nacht van zondag op maandag van wakker zijn geschrokken, is klein. Maar er was rond 03.17 uur toch echt een aardbeving in het Brabantse dorp. ‘Dit komt niet vaak voor.’

PAPEGAAI RAMBO | De Vlaamse jager Patrick V. is gestraft voor het afschieten van papegaai Rambo terwijl de vogel onder toezicht van zijn baasje rondjes vloog. De jager krijgt een voorwaardelijke boete van 4000 euro, hij moet zijn geweer inleveren en hij moet eigenaar Joseph Verdyck een schadevergoeding van 7250 euro betalen.

Volledig scherm Papegaai Rambo. © Rv

BIZAR VEEL BESMETTINGEN | Het aantal nieuwe besmettingen in Nijmegen is vandaag bizar hoog. Nijmegen turfde volgens het RIVM in één dag 296 infecties met corona: dat is bijna dubbel zo veel als de hoogste piek ooit en op 6 na net zo veel als het dubbel zo grote Utrecht.

De landelijke cijfers zagen er ook niet goed uit. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 19.274 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, ruim 7500 meer dan vorige week maandag. Het cijfer valt deels hoger uit door een storing in het weekeinde.