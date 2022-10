Nieuws Gemist? Henk Westbroek boos over ‘diefstal’ slogan Sinterklaas • Suzanne, voor altijd 17

BANK PIKT CORONASTEUN IN | Overheidsgeld voor noodlijdende ondernemers wordt gekaapt door banken. Het gaat om minstens een miljoen euro, blijkt uit onderzoek van deze site. Zo eiste ABN-Amro bij voorbaat 600.000 euro aan coronasteun op na het faillissement van scheepswerf De Hoop uit Tolkamer. En dat lijkt nog maar het topje van de ijsberg.

TERREINWAGEN RIJDT VROUWEN AAN OP STRAND | Op het strand bij Burgh-Haamstede zijn vrijdagavond twee vrouwen aangereden door de bestuurder van een Jeep. Ze raakten daarbij gewond. De bestuurder reed in eerste instantie door, maar meldde zich later alsnog bij de politie.

NICHTJE (23) BLIJKT BREIN ACHTER BRUTE WONINGOVERVAL | Twee mannen en een vrouw uit Arnhem en omgeving zijn veroordeeld voor een brute woningoverval in Houten. Via een nichtje van het oudere echtpaar dat slachtoffer werd, kwamen ze op het adres.

RAMP IN KOLENMIJN | Bij een explosie in een kolenmijn in het noorden van Turkije zijn vrijdag zeker 40 mijnwerkers om het leven gekomen. Door de ontploffing stortte een deel van de mijn in, zo melden autoriteiten.

DOOD MEISJE IN KOFFER | In Parijs heeft de politie vrijdagavond laat het lichaam van een 12-jarig meisje aangetroffen in een reiskoffer. Die bevond zich in de buurt van het flatgebouw waar de tiener woonde.

JONG STEL AAN DE SLAG MET WESTERBOUWING | Partycentrum De Westerbouwing in Oosterbeek wordt verkocht. De huidige eigenaren Ton Janssen en Lidy Bodewes van Buitenpoort Catering doen de locatie op 31 december van dit jaar over aan Isabelle Willemsen (22) en haar vriend Ruben Konings (24).

HENK WESTBROEK WEER BOOS OVER ‘DIEFSTAL’ SLOGAN SINTERKLAAS | Henk Westbroek is er klaar mee. De Utrechtse zanger wil dat Bol.com onmiddellijk stopt met het ongevraagd gebruiken van zijn songtekst als reclame-uiting en gaat de strijd aan. ,,Dit is alsof ze twee keer bij je huis inbreken.”

MOEDER DENKT DAT BABY SLAAPT IN DRAAGDOEK, MAAR KINDJE IS OVERLEDEN | Wat voor Tattika Dunn een roze wolk moest zijn, eindigde in een nachtmerrie. De jonge moeder uit New South Wales, Australië, dacht dat haar zoontje Harvey rustig lag te slapen in een draagzak, maar in werkelijkheid was het jongetje overleden. De Australische Gezondheidsdienst heeft nu een advies gepubliceerd over hoe je een baby correct moet dragen in een draagdoek.

ZWARTE CROSS-DOCU | Een bijzondere afsluiting van de week voor leerlingen van het Marianum in Groenlo. Vrijdagmiddag was de Achterhoekse première van de Zwarte Cross docu ‘Vaak bu’j te bang’ bij hen op school.

MOEDER MULTIMILJONAIR BEGRIJPT ER NIETS VAN | De gigantische politie-operatie waarbij miljonair Mike de W. (34) werd aangehouden, heeft een link met Piet Costa: ooit één van ’s lands grootste cocaïnehandelaren. Maar wie is De W., iemand die zijn geld verdient in de metaalhandel, nou eigenlijk?

ERIK EN ANJA MOETEN STOPPEN MET HUN ZAAK | De eerste échte doe-het-zelfzaak van Duiven sluit over twee weken de deuren. Niet uit luxe, want hun leven veranderde in april 2019 rigoureus. Anja Wilgenhof-Maassen (56) heeft een nierziekte en doet samen met haar man Erik (60) een stapje terug: ,,Een nieuwe nier zou heel welkom zijn”

CORONAVARINA WAAR VACCINS MINDER VAT OP HEBBEN DUIKT OP IN GELDERLAND | De zogeheten XBB-variant van het coronavirus, die hard rondgaat in het Aziatische Singapore, is in september ook voor het eerst in Nederland vastgesteld. In Gelderland. Deze variant lijkt veel minder vatbaar voor vaccins. ,,Dan zeg je toch even: ‘oei’”, zegt de Nijmeegse arts-microbioloog Bert Mulder.

SUZANNE, VOOR ALTIJD 17 | Rouwtherapie, iedere dag weer geconfronteerd worden met die lege plek aan de eettafel. Je kind of zus verliezen is een nachtmerrie waar iedereen badend in het zweet van wakker wordt. Maar voor de familie Janssen is het de realiteit. Het meisje uit Beusichem kwam om het leven bij een verkeersongeluk.

Luister de podcast waarin haar ouders en zus vertellen over de impact die haar dood op hun leven heeft gehad.

