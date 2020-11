Nieuws gemist? Herdenking voor doodgereden Sebastiaan | Ic-baas: ‘Sla kerst jaartje over’

Coronavirus LIVE | RIVM-baas Van Dissel ‘somber’ over kerstvie­ring, waarschijn­lijk nieuw onderzoek AstraZene­ca-vac­cin

22:40 RIVM-baas Jaap van Dissel is ‘somber’ over versoepelingen van de coronamaatregelen rond de kerstdagen. Hij is bang dat het als een katalysator kan werken. ,,Een week later staat alweer oud en nieuw op het programma. Als we dat ook samen gaan vieren kan het virus zich alleen nog maar meer verspreiden.’’ Ook ic-arts Diederik Gommers opperde vanmiddag ‘kerst een jaartje over te slaan’. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.