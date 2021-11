Nieuws gemist? Herman verkocht zonder het te weten illegaal vuurwerk aan agent en gevluchte keeper houdt gemoederen bezig

CARNAVAL OVERLOON GAAT DOOR Het carnavalsfeest in Overloon op de elfde van de elfde gaat door. Er waren twijfels of het feest op het 14 Oktoberplein wel doorgang kon vinden, omdat buurregio’s in Limburg grootschalige evenementen hebben verboden door het stijgende aantal coronabesmettingen. Deze donderdag staan 4800 feestvierders voor de kerk in het centrum van het dorp.

Volledig scherm Carnaval in Overloon. © Ed van Alem

ILLEGAAL VUURWERK De 34-jarige Herman V. uit Ede had vorig jaar een koper gevonden voor zijn voorraad zwaar illegaal vuurwerk. ,,Ja”, beaamt hij droogjes voor de rechtbank in Zwolle: ,,Ik heb het verkocht aan een politieagent.” Hij is zich rot geschrokken van de gevolgen: cel dreigt en zijn vader en vriendin waren laaiend op hem.

ZELDZAME VOGEL Tientallen vogelaars hebben sinds zondag een bezoekje gebracht aan de Grebbedijk in Wageningen. Aan de voet daarvan ontdekte Bas van den Bogaard zondagmorgen een Humes bladkoning, een zeer zeldzame verschijning in Nederland. De vogel is nooit eerder waargenomen in Wageningen. Deze soort broedt in Centraal-Azië en overwintert normaal gesproken in India.

ONBEWAAKTE OVERWEGEN Met het afsluiten en beveiligen van elf onbewaakte overwegen in Winterswijk, staat de teller landelijk gezien op negentig. Precies de helft van de in totaal 180 spoorwegovergangen die ProRail voor het eind van 2023 aangepakt wil hebben. Om het moment te markeren, is in Winterswijk een speciaal bord onthuld. Een emotioneel moment voor Wim Esselink: hij verloor op nieuwjaarsdag 1994 zijn vrouw Gerrie en zijn 5-jarige dochter Lisan op de spoorwegovergang in de Klandermansweg.

Volledig scherm Het bord werd onthuld door wethouder Henk Jan Tannemaat (links) en demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (rechts) © DG

CORONA Hoe lang dat hele coronagedoe nog gaat duren? Het is geen leuke, hoopvolle boodschap die ze aan het corona-commandoteam in het ziekenhuis in Dordrecht verkondigt. Maar wél een realistische, stelt arts-microbioloog Inge Huijskens: ,,Bereid je maar voor dat we er nog wel twee jaar mee bezig zijn. Al hoop ik natuurlijk echt dat ik het fout heb.’’

CEL VOOR KUNGFU-LERAAR De rechtbank in Roermond heeft kungfu-leraar René L. veroordeeld tot dertig maanden cel. Ook moet hij een schadevergoeding van 40.000 euro aan de slachtoffers betalen. De straf is gelijk aan de eis van justitie. René L. wordt beschuldigd van diverse mishandelingen, dreigen tot zwaar mishandelen en doodsbedreiging in de tijd dat hij kungfu-leraar was in een leefgemeenschap in onder andere het Limburgse Kessel.

PASSION The Passion 2022 wordt Witte Donderdag 14 april gehouden vanaf het Simonsplein in Doetinchem. Maandagmorgen werd het tv-evenement van KRO-NCRV alvast aangekondigd vanaf De Bleek, vlakbij de binnenstad. Net als in 2021, toen de elfde editie werd gehouden vanuit Roermond, is de live uitzending van The Passion vanwege corona-richtlijnen nog zonder publiek.

Volledig scherm The Passion wordt in 2022 georganiseerd in Doetinchem. © ANP

AANVAL Is het nog wel veilig om tussen de grazende wilde koeien bij Cuijk te wandelen en fietsen? In september viel een rund nog een campinggast aan. Tilly (81) werd twee jaar geleden op de horens genomen door een dolle stier. Er moet iets gebeuren, vindt zij niet alleen. Niet nodig, zegt de gemeente.

KEEPER VERTROKKEN De keeper van SC Rheden die met de noorderzon vertrokken is en nu in Italië zit, houdt de gemoederen bezig. Vorige was hij nog de grote uitblinker in het voetbalduel tussen Witkampers en SC Rheden: keeper Ansuma Jatta van Rheden. Na de met 3-2 verloren wedstrijd in het Gelderse Laren vertrok hij met de noorderzon vertrokken. ,,Ik hoorde dat er na zijn echtscheiding problemen waren met zijn verblijfsvergunning en dat hij het land uit moest. Die zaak speelde al een tijdje, maar wij wisten van niets.”