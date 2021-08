Nieuws gemist? Hersenetende parasiet doodt David (7) en directrice racecircuit slachtoffer crime passionnel

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zondag 15 augustus.

TALIBAN De taliban zeggen de controle te hebben over de helft van de districten in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Elf van de in totaal 22 districten die de stad heeft, zijn volgens een woordvoerder nu in handen van de moslimextremistische groep. De taliban hebben ook het presidentiële paleis van Afghanistan overgenomen. Volg hier de laatste ontwikkelingen.

FRAUDE Een medewerker van het bedrijf Spandex uit Veenendaal heeft zijn werkgever jarenlang geraffineerd bestolen. Tijdens zijn administratieve werk drukte hij ruim 343.000 euro achterover. Zijn werkgever wil al het geld terug. Maar dat is volgens de man als sneeuw voor zon verdwenen door zijn gokverslaving.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Lex van Lieshout ANP XTRA

WOEDE OM REKENING Een vrouw die woedend is over een rekening van bijna 5.000 euro van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, moet nog dieper in de buidel tasten. Na de behandeling van een tumor bij haar hond weigerde ze een deel van het bedrag te betalen. Nu is ze door de rechter in het ongelijk gesteld en moet ze alsnog het geld overmaken.

OKTOBERFEST De gemeenteraad van Arnhem organiseert dit jaar een opvallend alternatief voor de jaarlijkse onderlinge barbecue. Het wordt een ‘Oktoberfest’ op 23 september in Musis. Maar niet iedereen is daar blij mee. ,,Zeer ongepast dit feest", zegt SP-voorman Gerrie Elfink.

Volledig scherm Oktoberfest, foto ter illustratie. © Felix Hörhager/dpa

LEGIONELLA De GGD Gelderland-Midden onderzoekt in de regio Arnhem momenteel meerdere clusters van legionellabesmettingen. Als gevolg van het warme zomerweer steekt de gevreesde bacterie op verschillende plaatsen de kop op. ,,Dat is eigenlijk in het hele land zo”, zegt een woordvoerder van de GGD. Exacte cijfers zijn niet voorhanden.

OVERVAL Op klaarlichte dag werden de bewoners aan de Van Limburg Stirumlaan in Wezep opgeschrikt door twee overvallers. Ze drongen huizen en tuinen binnen, stalen een auto en één van de bewoners bedreigden ze zelfs met een mes. ,,Ik ben blij dat we net de deur uit waren. Anders had het heel anders kunnen aflopen. Ik schrok nog het meest van die twee vreemden plotseling in mijn woonkamer. Dat is zo’n gekke gewaarwording’’, vertelt het 83-jarige slachtoffer

Volledig scherm Het buurtje in Wezep werd opgeschrikt door overvallers. © Henri van der Beek

MOORD De directeur van het circuit van Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet, is vanmorgen dood aangetroffen in haar huis, samen met een andere vrouw en haar partner, eveneens overleden. Vermoedelijk gaat het om een crime passionnel, melden lokale media.

HERSENETENDE PARASIET Een 7-jarige Amerikaanse jongen is overleden aan een hersenetende parasiet nadat hij in een meer had gezwommen. De familie van de jonge David Pruitt laat weten verscheurd te zijn van verdriet. David werd op 30 juli van dit jaar doodziek en ging met spoed naar het ziekenhuis. Zijn situatie bleek zo kritiek dat hij meteen per vlucht naar het UC Davis Medical Center moest in Sacramento (Californië).