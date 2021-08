Nieuws Gemist? Heumensoord is klaar voor komst Afghanen en vrijgezellenfeest lijkt ontvoering

BRAND IN DE BETUWE | Een zeer grote brand in Varik is vanmiddag met succes door de brandweer bestreden. Dankzij de inzet kon de plaatselijke Tantratempel worden gered van de vlammenzee, die wel een vlakbij gelegen gebouw in de as legde. Ook wist de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een villa met rieten dak. Dat huis brandde in 2012 al eens grotendeels af.



VROUW (58) OVERLIJDT NA VAL VAN TRAP, MAN OPGEPAKT | Het drama voltrok zich gisteravond in het Utrechtse IJsselstein. Een buurvrouw zag de man kort na het incident buiten zitten, in tranen. ,,Hij zat daar en agenten zaten gehurkt om hem heen. Hij zei: ze voelde zich niet lekker, dus ik ging de honden uitlaten en toen ik thuis kwam, vond ik haar onderaan de trap.” Lees het verhaal.



IC-VERPLEEGKUNDIGE De wereld ziet er heel anders uit als ic-verpleegkundige Cor de Koning (60) uit Doetinchem in maart 2020 zelf op de intensive care belandt met Covid-19. Na maanden revalideren is Cor nagenoeg hersteld: hij loopt weer, hij werkt weer en zijn stem is terug. En dat is maar goed ook, want gewapend met zijn gitaar geeft hij nu andere coronapatiënten serenades aan het bed. Op LinkedIn deelt hij zijn verhaal.



CORONA-UPDATE | Afgelopen etmaal zijn er 2342 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er minder dan een dag eerder. In de ziekenhuizen liggen momenteel 645 coronapatiënten. Dat zijn er drie minder dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.



Bekijk beelden van voormalig coronapatiënt Cor in actie:

AFGHAANSE VLUCHTELINGEN WEG UIT HARSKAMP | De Afghaanse vluchtelingen die verblijven op de kazerne van Defensie in Harskamp gaan daar zo snel mogelijk weg. De evacués uit Kaboel worden vanaf dinsdag overgeplaatst naar het tijdelijke opvangcentrum op Heumensoord in Nijmegen, zo werd vandaag bekend. Lees meer.



Hoe staat de nieuwe opvang ervoor? Dat zie je hier:



HARSKAMP BLIKT TERUG | De kerken in he Veluwse dorp Harskamp bezon zich zondag op de afgelopen week met ongeregeldheden rond de Afghanen-opvang. In de Gereformeerde Kerk, plat gezegd de minst ‘zware’ kerkgemeenschap van de drie Harskampse kerken, stond de dienst duidelijk in het kader van de afgelopen week. ,,In het Oude Testament staat wel tot 26 keer toe de opdracht om veemdelingen lief te hebben’’, zei dominee Keimpe.



TALIBAN LATEN BUITENLANDERS GAAN | De taliban hebben de Verenigde Staten en honderd landen, waaronder Nederland, toegezegd dat alle buitenlanders Afghanistan mogen verlaten. Dat geldt ook voor Afghanen die op de evacuatielijsten van één van de landen staan, zo werd vanavond bekend. Alles over de ontwikkelingen in Afghanistan lees je in ons liveblog.



VRIJGEZELLENFEEST Een grap tijdens een vrijgezellenfeest in de omgeving van Zwolle is zaterdagmiddag helemaal verkeerd uitgepakt. een getuige hoorde geschreeuw uit een auto, waarin meerdere personen zaten en van wie een inzittende een zak over het hoofd had. Het leidde tot grootscheepse inzet van de politie, die dacht dat er sprake was van een ontvoering. Het akkefietje krijgt voor het aanstaande bruidspaar en vrienden mogelijk nog een staartje.



CORONA IN VERPLEEGHUIZEN Ondanks vaccinatie overleden deze zomer toch weer diverse bewoners van verpleeghuizen aan corona. Zo ook in Nijmegen. De angst keert wel terug, al hebben bewoners in eerste instantie andere zorgen. Het sociale leven moeten missen, dat zou voor Jan Janssen bijvoorbeeld het ergste zijn. ,,De meeste mensen overlijden juist van verdriet.’’

Toch weer coronabesmettingen op Waalboog locatie verpleeghuis Nijevelt.

VITESSE ONDERUIT, NEC WINT | De Arnhemmers gingen vanmiddag over de knie bij Ajax: 5-0. De equipe van coach Thomas Letsch staat daarmee na drie speelronden in de grijze middenmoot van de eredivisie. NEC deed het beter: de uitwedstrijd bij Heracles in Almelo leverde drie punten op: 0-1.



LADIES TOUR IN ARNHEM | Kletsnat en met kletspraat, zo eindigde de Simac Ladies Tour zondag met een slotetappe in Arnhem. ‘Vroeehmm! Het lijkt hier wel het circuit van Zandvoort!’ Lees de reportage.



MAX WINT AFGEBROKEN RACE | De Grand Prix van België is vanmiddag volledig in het water gevallen. Na ruim drie uur wachten in de regen zagen de verkleumde en doorweekte fans de coureurs een paar rondjes achter de safety car afwerken op het circuit van Spa-Francorchamps. De van pole begonnen Max Verstappen werd als winnaar uitgeroepen en scoorde de helft van het normale aantal WK-punten. Lees meer.



FATALE VERSLAVING Het begon met een blowtje en eindigde in een zware drugsverslaving. De 23-jarige Thijs uit Hendrik-Ido-Ambacht overleed uiteindelijk aan een cocktail van drugs. Zijn moeder Kirsten Kleijheeg ging er bijna zelf aan onderdoor en wil nu het taboe doorbreken. ,,Mensen vragen vaak of ik me schuldig voel, alsof het mijn schuld is dat mijn zoon dood is.’’

Volledig scherm Thijs, Kirsten en Stijn, het broertje van Thijs. © Privé

