Nieuws gemist? Hitsige herten nadoen • Waterlijken gevonden bij Veenendaal en Cuijk

MINISTER STAPT OP | Landbouwminister Henk Staghouwer stapt op. Dat maakte hij vanavond op persconferentie bekend. De ChristenUnie-minister is de eerste bewindsman van het vierde kabinet-Rutte die ontslag aanbiedt. ,,Toen ik begon als minister van Landbouw wist ik dat de sector voor grote uitdagingen stond”, begon Staghouwer zijn verhaal. Hij kwam er echter al snel achter dat die uitdagingen voor hem te groot waren.

OPNIEUW STAKING | Medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen (NS) gaan opnieuw staken. De eerste stakingsdag is aanstaande vrijdag in de regio Noordwest en West, zo melden de vakbonden VVMC, FNV en CNV Vakmensen. De week daarop is er een staking op dinsdag 13 september in de regio’s Oost, Zuid en Noord en donderdag 15 september in de regio Midden.

OUD-WETHOUDER VINDT LIJK IN KANAAL | Oud-wethouder Jaap Pilon heeft maandagochtend een lichaam in het Valleikanaal (Omleidingskanaal) in Veenendaal ontdekt. De politie doet onderzoek. ,,In de buurt van restaurant Mucha zag ik iets drijven in het water, iets groots en gestreept. Ik dacht eerst aan een ton of een doos.”

NEC PAKT TITEL ‘BESTE CLUB VAN GELDERLAND’ | Alarmfase één is voorlopig afgewend bij De Graafschap, waar de soap rond de afgeketste transfer van Sylla Sow een behoorlijke staart krijgt. Vitesse heeft goede zaken gedaan met de nieuwe aanwinsten van afgelopen week. En NEC gaat er dit jaar vandoor met de titel ‘Beste club van Gelderland’. Dat zeggen sportverslaggever Raymond Willemsen van De Gelderlander en ‘Mister NEC’ Leen Looijen in de wekelijkse podcast Kappen en draaien.

MASTURBERENDE MAN OPGEPAKT | Agenten hebben zondag een man opgepakt omdat hij zichzelf bevredigde bij de Bisonbaai in Ooij. Een vrouw maakte een foto van de man bij het naaktstrand bij de recreatieplas en waarschuwde de politie. De agenten vermoedden vanwege de inhoud van de melding dat de man richting Nijmegen zou gaan. Ze probeerden hem op de dijk te onderscheppen. Daar zagen ze een man die voldeed aan het signalement en hielden hem aan voor openbare schennispleging.



HITSIGE HERTEN NADOEN | Niet alleen bij de edelherten in de natuur vliegt het testosteron tijdens de bronsttijd in de rondte. Ook op het podium bij de laatste editie van het NK Burlen in Nationaal Park de Hoge Veluwe in Hoenderloo klinken de lokroepen om zo met de grootste trofee te veroveren. ‘Ik denk alleen maar: ‘Nog een keer!’

LICHAAM GEVONDEN IN DE MAAS | Niet alleen in Veenendaal werd een stoffelijk overschot uit het water gevist. Maandagochtend werd ook een lichaam gevonden in de Maas bij Cuijk.

FIETSERS MOETEN WIJKEN OP PLEIJROUTE | De ‘sluiproute’ voor fietsers van Arnhem naar Westervoort en vice versa via het oversteken van de Pleijroute behoort binnenkort tot het verleden. Te vaak zetten gebruikers van het fietspad het verkeer op een van de drukste wegen van Gelderland stil. Concrete cijfers heeft de provincie Gelderland niet, maar de impact op het doorgaande verkeer is zo groot dat wordt ingegrepen.

CODE GEEL IN BRABANT | In Zeeland en Noord-Brabant is maandag kans op onweersbuien. Het KNMI heeft daarvoor code geel uitgegeven. De onweersbuien kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur, wat mogelijk hinder kan opleveren voor het verkeer.

GEMEENTE NEEMT OPVANG OEKRAÏNERS OVER IN HARSKAMP | De opvang van Oekraïense vluchtelingen op de legerplaats in Harskamp is volledig in handen van de gemeente Ede gekomen. De gemeente neemt het stokje over van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). ‘De sfeer op het terrein is goed, maar er is regelmatig wrijving.’

BOETES FORS DUURDER DOOR INFLATIE | Minister Dilan Yeşilgöz is van plan om de boetes voor veelvoorkomende verkeersboetes komend jaar met ongeveer 8,6 procent te verhogen. De bekeuringen stijgen altijd mee met de inflatie en ze is niet van plan om dit jaar een uitzondering te maken nu die uitzonderlijk hoog is uitgevallen.