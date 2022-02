Nieuws gemist? Hoe een frikandel Monique (72) bijna fataal werd, en kwetsbare Nicole wil winkeluurtje met mondkapje

FRIKANDEL FATAAL | Het werd een 72-jarige Brabantse bijna fataal. Terwijl het land in de greep was van storm, deed zij zich tegoed aan zelfgebakken frietjes en een frikandel, waarbij een stuk van de snack in haar keel bleef steken. In allerijl belde haar man 112, maar door overbelasting van het noodnummer kon hij de hulpdiensten niet bereiken. Naar nu blijkt was de druk op de centrale zelfs groter dan tijdens de piekdrukte van Oud en Nieuw

CODE GEEL | Het mooie weer van vandaag is van korte duur: morgen geldt er code geel vanwege de harde wind. Maar er ligt weer beter weer in het verschiet, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Vanaf zaterdag krijgen we tot minimaal halverwege volgende week zonnig weer.”

ABBAZANGER GESCHEIDEN | Björn Ulvaeus, een van de vier leden van de Zweedse popgroep Abba, gaat na een huwelijk van 41 jaar scheiden. De 76-jarige zanger laat aan Zweedse media weten dat hij en zijn vrouw Lena Ulvaeus uit elkaar zijn.

SPECIAAL WINKELUURTJE? | Vaker dan haar lief is, moet de lichamelijk beperkte Nicole Tromp (46) uit Huissen weer thuisblijven. Reden: het afschaffen van veel coronamaatregelen. ,,Net als tijdens de eerste coronagolf sluit ik mijzelf maar weer op. Als mensen geen afstand meer hoeven te houden en niet langer een mondkapje hoeven te dragen, bescherm ik noodgedwongen opnieuw mijzelf.”

VARKENS-PEDICURE? | Ze reist door binnen- én buitenland om haar werk te doen: de Rotterdamse Ragnhild Diepens (46) is pedicure voor varkens. ,,Het is met niets te vergelijken, gewoon geweldig.”

VISDEURBEL DOET ‘T WEER | ‘Ik kan niet slapen, kan-ie alsjeblieft weer aan?’ Het is één van de -zeer- vele reacties die binnenkwamen nadat er vorig jaar tijdelijk een einde kwam aan de ‘visdeurbel’. De in binnen- en buitenland geroemde livestream, waarop je vissen kunt zien die wachten voor de Utrechtse Weerdsluis tot jij op de deurbel drukt die de sluis opent, gaat vrijdag weer aan. Vijf vragen aan ecoloog Anne Nijs over ‘s werelds allereerste visdeurbel.

STEUN VOOR OPA WILLEM | Hij is aangenaam verrast door de massale steun voor behoud van de boomhut die hij bouwde voor zijn kleinzoon. ,,Zo’n tsunami aan reacties, dat had ik niet verwacht”, zegt Willem Gevers Deynoot.

WIELRENNER KOMT ONDER VRACHTWAGEN | Een wielrenner is woensdagmiddag onder een vrachtwagen terecht gekomen aan de De Quayweg in Ledeacker. De man is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.