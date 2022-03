Nieuws gemist? Hoe is het leven als Rus in Nederland op dit moment; Armin heeft beste bezorgrestaurant

RUS IN NEDERLAND. HOE IS DAT NU ? | Hoe is het om nu Rus in Nederland te zijn? Of om begrip te hebben voor Poetins oorlog? ,,Overal waar ik kom krijg ik vragen, moet ik me excuseren.’’ Haatmails, verwensingen als ‘ga toch in Moskou wonen’ en minder klanten in de Russische winkel. ‘Ik voel me schuldig’, zegt Pavel. De Gelderlander zocht verschillende Russen in onze regio op.

Natascha Mohammed (50) in haar Russische winkel in Dinxperlo.

2000 DODEN IN WEEK OORLOG | Sinds het begin van de Russische aanval op Oekraïne bijna een week geleden zijn 2000 burgers om het leven gekomen. Dit meldden de Oekraïense autoriteiten en hulpdiensten. De burgemeester van Marioepol meldt dat in zijn stad ook veel slachtoffers zijn gevallen door ‘non-stop aanvallen’. In ons liveblog lees je de laatste ontwikkelingen over de inval van Rusland in Oekraïne.

IN POLONAISE NAAR DE TESTSTRAAT | De dag na carnaval zien de GGD’s in Brabant en Gelderland-Zuid dat de drukte flink toeneemt bij coronatestlocaties. Veel zitten woensdag al helemaal vol. Een afspraak maken blijkt voor de komende dagen ook lastiger dan voorheen: ,,Bij ons zijn meerdere testmedewerkers positief getest op corona, waardoor de capaciteit ook nog eens lager is”, ziet GGD Brabant-Zuidoost.

DOODGESLAGEN OM EEN PAKJE | De 42-jarige postbezorger die vorige week in elkaar werd geslagen na ruzie om een pakketje, is overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. De bezorger van PostNL werd op 21 februari in elkaar geslagen na onenigheid over een pakketje. Hij werd toen zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het overlijden van ‘hun’ pakketbezorger (42 jaar) is op de Steurweg in het Rotterdamse Hoogvliet hard aangekomen.

Een buurtbewoonster legt bloemen bij een herdenkingsplek voor de omgekomen bezorger in Hoogvliet.

VOGELGRIEP ONDANKS ALLE MAATREGELEN | Margriet van Zetten snapt er niets van. Zij en haar man hebben er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat hun schuur met 47.000 kippen vrij bleef van vogelgriep. Toch sloeg het virus dinsdag keihard toe aan de Lawickse Allee in Wageningen. Al hun kippen moesten worden geruimd.

MOBIELE HENNEPKWEKERIJ | In een loods aan Kerkenbos 10e straat in Nijmegen is dinsdag een vrachtwagen aangetroffen met daarin alle benodigdheden voor een hennepkwekerij. De huurder van de loods is niet aangehouden, maar wordt binnenkort wel gehoord door de politie. Ook is het huurcontract opgezegd.

WAAKHOND DOODGESLAGEN | De Duitse herder Avy (3) is door inbrekers met een aluminium voorwerp doodgeslagen. Het dier verdedigde haar bewusteloos geslagen 24-jarige baasje, een beveiliger, toen ze een pand in Den Haag inspecteerden. Het beeld van zijn overleden, trouwe viervoeter in een grote plas bloed gaat de jonge beveiliger niet snel vergeten. Hij liep zelf een hersenschudding en gekwetste hand op tijdens de inspectie in het pand in Scheveningen.

‘HARD WERKEN EN EEN GOEDE MINDSET’ | Als voormalig probleemkind uit de Nijmeegse wijk Meijhorst weet rapper Jaromir Alphenaar als geen ander hoe het is om hard te moeten werken. Alphenaar, artiestennaam Djahboy, heeft een eigen raplabel opgericht om Nijmeegse jongeren een kans te geven in de muziekwereld.

Rappers Joella T en Jaromir in studio Lindenberg/Aldenhof.

BESTE BEZORGRESTAURANT VAN ARNHEM | Armin was dj en heeft nu het beste bezorgrestaurant van Arnhem: ‘Mensen willen ook een gezonde maaltijd kunnen bestellen’ Volgens de populaire besteldienst Thuisbezorgd is het beste bezorgrestaurant van Arnhem Bliksem Vers. Een gesprek met eigenaar en prijswinnaar Armin Pillen.

Armin Pillen van Bliksem Vers uit Arnhem met de award.

