Nieuws gemist? Hoe verzwijg je een vreselijk geheim? • Auto beschoten • Johan snel weer thuis • Noodfonds

DAAR GAAT DE BIEB WEER | En wéér is het raak: de minibieb in de Nijmeegse wijk Biezen is voor de tweede keer in korte tijd gestolen. De openbare boekenkast was in de nacht van 10 op 11 september nog teruggezet in de voortuin van Maurice Donkers. Sinds maandagochtend is het houten kastje nergens te bekennen. ,,Ik weet niet wat hier aan de hand is.”

WIE VERNIELDE DE KRINGLOOP? | Waarom de kringloopwinkel in Groesbeek vrijdagnacht kort en klein is geslagen? Uitbater André Brouwer heeft nog steeds geen enkel idee. Wat hij inmiddels wel weet, is de omvang van de schade: zo’n 25.000 euro. Om de kosten snel te dekken is een doneeractie gestart.

SCHIETPARTIJ IN NIJMEGEN-NOORD | Op de Prins Mauritssingel in Nijmegen is maandagmiddag een auto beschoten. Rond één uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Op een foto is te zien dat het raam aan de bestuurderszijde kapot is.

NOODFONDS TEGEN ENERGIE-ARMOEDE | Het kabinet denkt erover een noodfonds op te zetten voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Als zij dreigen te worden afgesloten van het gas, neemt de overheid samen met energiebedrijven de rekening over.

ZWIJGEN OVER ERNSTIGE ZAKEN | Daar kom je nú mee? Door een tip lijkt er, na zestien jaar, een doorbraak te zijn in de Doetinchemse zaak van de omgebrachte baby Sem Vijverberg. Waarom bewaren we geheimen over ernstige zaken en wat maakt dat we er ‘ineens’ toch iets over zeggen?

NIEUWE VOETBALPODCAST KAPPEN EN DRAAIEN | Hoe komen De Graafschap en NEC van de thuisvloek af? Wordt alles anders bij Vitesse? Afscheid van GelreDome dichtbij? Winnen in eigen huis lukt maar niet. Zowel in Doetinchem als in Nijmegen kampen ze met dit vervelende fenomeen. Hoe breek je die ban? Wordt alles anders nu Vitesse is overgenomen door Amerikanen? Hoe wordt de hoogopgelopen ruzie over de huur van stadion GelreDome opgelost? Of moeten de Arnhemmers elders hun thuiswedstrijden gaan voetballen? Luister naar de nieuwe podcast.

MARKETING GARDEN ? | Het Arnhemse modemerk Okimono verkoopt speciale Airborne-shirts, in de schappen bij de slijterij ligt Airborne-bier en in Oosterbeek stond afgelopen weekend een heuse Airborne-party op het programma. Het is weliswaar 78 jaar na dato, maar er lijkt meer aandacht dan ooit tevoren voor de Slag om Arnhem. Maar wanneer gaat herdenken over in plat vermaak of commercieel gewin?

Volledig scherm Johan Hertman. © Gerard Verschooten GEEN JAAR MAAR EEN PAAR DAGEN | Hij kwam voor de glory. Veegde zijn agenda voor een heel jaar leeg. Wilde iedereen naar huis spelen. Maar al na een paar dagen overkwam het de Nijmeegse Johan Hertman: hij moet spelshow Een jaar van je leven verlaten, omdat een medekandidaat hem elimineerde. En daar baalt hij best van. „Tuurlijk is dit jammer, want ik had graag bij de laatsten willen zitten en mijn strategie willen toepassen. Vooral de manier waarop ik moest vertrekken is onzinnig.”

BEGRAFENIS KONINGIN ELIZABETH II | Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zullen maandag 19 september aanwezig zijn bij de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth. De Britse koningin overleed donderdag op 96-jarige leeftijd in haar Schotse vakantieresidentie Balmoral Castle. De uitvaart is in Westminster Abbey in Londen. Wil je alles lezen over het overlijden en de uitvaart van de Queen. Dat kan hier.

‘RUSSEN RENNEN ERVANDOOR’ | De Russische terugtrekking in Charkiv, waar Oekraïne met succes een tegenaanval uitvoert, verloopt dermate chaotisch dat grote aantallen legervoertuigen en veel munitie zijn achtergelaten. Russische soldaten zouden ‘letterlijk van hun posities wegrennen’, zeggen Oekraïense soldaten tegen de Britse krant The Telegraph.