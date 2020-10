Nieuws gemist? Hondje dood door vuurwerk | Franse priester neergeschoten

HOND DOOD DOOR VUURWERK Een hond die vrijdagochtend een stuk vuurwerk aanzag voor een balletje, heeft dat met de dood moeten bekopen. Het vuurwerk ontplofte in zijn bek. ‘Denk na als je vuurwerk koopt! Het kan levens kosten’, schrijft de Dierenambulance. De dood van het hondje wekt veel afschuw.

BRULS NAAR UTRECHT? Verruilt burgemeester Hubert Bruls Nijmegen voor Utrecht? Volgens omroep RTV Utrecht is hij kandidaat. ,Diverse ingewijden noemen Bruls. Vier sollicitanten komen van het CDA. Maar er circuleren veel meer namen, niets is zeker”, zegt RTV Utrecht-verslaggever Iris Tasseron.

SEAN CONNERY OVERLEDEN James Bond-acteur Sean Connery is op 90-jarige leeftijd in slaap overleden. Dat gebeurde in zijn verblijfplaats op de Bahama’s. De acteur voelde zich al langer niet goed, meldt de BBC. De Schotse acteur vergaarde wereldwijde bekendheid door zijn vertolking van James Bond. Hij was de eerste die de spion vertolkte op het witte doek en was verantwoordelijk voor zeven films.

SCHAPEN GEDOOD DOOR GOUDJAKHALS Was het een wolf die schapen doodde in Kranenburg? Nee, het was een goudjakhals. Lange tijd werd gedacht dat de zes schapen die eind september werden gedood in het Duitse Kranenburg, aan de grens bij Groesbeek, door een wolf waren gedood. Dat is dus niet zo. Of de schapen die deze week werden doodgebeten in Ooij door dezelfde goudjakhals zijn gedood, is nog niet bekend.

CORONAKAART De besmettingscijfers van de afgelopen 24 uur in deze regio zijn wat gedaald. Er kwamen in totaal 1194 positief getesten bij. Dat zijn er 333 minder dan een etmaal eerder, toen er nog sprake was van een flinke stijging.

MARIA (81) VIEL IN DE BUS EN WIL ARRIVA AANKLAGEN ,,De mensen riepen: ,,Stop!”, maar de buschauffeur reed zonder om te kijken door.” Maria Hilligehekken (81) kwam ten val in de bus omdat de chauffeur begon te rijden voordat ze een zitplek had. Ze heeft nu blijvend letsel aan haar schouder en staat er alleen voor.

PRIESTER NEERGESCHOTEN IN FRANKRIJK Een Grieks-orthodoxe priester is vanmiddag neergeschoten voor zijn kerk in het Zuid-Franse Lyon. De dader maakte zich uit de voeten, aldus de politie. Over het motief van de daad was aan het begin van de avond nog niets bekend. De politie houdt alle opties open, maar beschouwt de schietpartij nu enkel als ‘poging tot moord’.

DRONE TEGEN PROBLEEMJONGEREN De politie in Doetinchem zet een drone in om overlastgevende jongeren aan te pakken. De politie zegt de laatste maanden steeds meer meldingen te ontvangen van overlast door verschillende groepen rond een dependance van basisschool De Hogenkamp op de Houtsmastraat, in de wijk Overstegen in de stad.

MOTORRIJDER OVERLIJDT OP A12 Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen door een ongeluk nabij Veenendaal op de A12 van Utrecht naar Arnhem. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend, zei een woordvoerster van de politie.