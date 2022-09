Nieuws Gemist? Hondje Maya gered vanonder stalvloer • Komt Cocu naar Vitesse? • Baudet vader geworden van zoontje

MAYA GERED | Hondje Maya heeft zich maandag behoorlijk in de penarie gewerkt. De viervoeter kwam vast te zitten onder de vloer van een paardenstal aan de Molenweg in Arnhem.

COCU NAAR ARNHEM | Phillip Cocu is de nieuwe trainer van Vitesse. De 101-voudig international volgt in Arnhem Thomas Letsch op, die is vertrokken naar VfL Bochum. De coach staat dinsdag al op het trainingsveld bij de eredivisionist.

BLOEDBAD IN RUSLAND | De man die vandaag zeker dertien mensen doodschoot op een school in Rusland is geïdentificeerd als een oud-leerling. Het gaat om de 34-jarige Artyom Kazantsev, meldt het onderzoeksteam. Zijn motief wordt nog onderzocht. De man, die zichzelf om het leven heeft gebracht, droeg een bivakmuts en een zwart T-shirt met een rood hakenkruis.

BAUDET VADER GEWORDEN | Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is afgelopen weekeinde vader geworden van een zoontje. Zijn vrouw is in de nacht van 24 september bevallen.

STRUIKELEN OVER DEELSCOOTERS | Zeker tien keer is de bijna blinde Joop van de Pas (54) in Spijkenisse hard op achteloos geparkeerde deelscooters gebotst. Hij roept op tot het maken van parkeervakken. ,,Ik ben al die blessures zat.”

OVER PLEIN 1944 | Bezoek dat ’s avonds niet alleen naar de fietsenstalling durft, uitbaters die hun terras uit voorzorg binnen zetten, troep op de bankjes: op en rond het bekendste binnenstadsplein van Nijmegen, waar zaterdag 17 september Robel (21) werd doodgestoken, is het vaker niet pluis. ,,De personeelsbarbecue doen we niet meer voor de deur.”

AIRCO ALS VERWARMING? | Je huis verwarmen met een airco in plaats van koelen? Dat kan. Sterker nog, met de hoge energieprijzen gebeurt het steeds meer. Installateurs kunnen de vraag naar airco’s nauwelijks aan.

KRAANWATER UIT DE RIVIER | Het is onzeker of waterbedrijf Vitens in 2030 alle nieuwe woningen in Gelderland en Utrecht kan aansluiten op het net van schoon drinkwater. Om die reden kijkt het bedrijf nu voor het eerst ook naar het gebruiken van oppervlaktewater, bijvoorbeeld uit rivieren.

NIENKE REDDE EEN KINDJE | Het was ongelooflijk dapper, maar ook precies dat waar haar ouders haar altijd voor waarschuwden het nóóit te doen. Met gevaar voor eigen leven stapte Nienke van Cleef (14) vorige maand de Waal bij Dodewaard in om een 5-jarig kind te redden van de verdrinkingsdood. Ze trok de kleuter op het droge en redde hem het leven, maar zag een man verdrinken. ,,Hij kwam boven, schoot onder water en kwam niet meer boven.”

CHEETA GRIJPT JONGEN IN BEEKSE BERGEN | Een cheeta heeft maandagmorgen een Duitstalige scholier gegrepen in safaripark Beekse Bergen, laat het park zelf weten. De 17-jarige jongen is met bijtwonden in zijn arm en aan zijn hoofd naar het ziekenhuis vervoerd, maar was wel aanspreekbaar. Hij mag vermoedelijk maandag weer naar huis.