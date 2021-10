Nieuws gemist? Hoofd weduwe staat naast lichaam op keukentafel en aangifte van handel in valse QR-codes

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 14 oktober.

In Nijmegen is opnieuw een studentengluurder actief. Meerdere studenten zagen een man bij hen door het raam gluren. Bij een enkeling klopt hij zelfs aan. Het is niet voor het eerst dat de bewoners geteisterd worden door een onguur type. ,,Het geeft een onveilig gevoel.’’

Een 27-jarige man uit ’s-Heerenberg is om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval in een bos bij Braamt. Hij botste vermoedelijk met zijn crossmotor tegen een boom in het bos ten westen van de Hooglandseweg. Zijn lichaam werd donderdagochtend gevonden.

Het lichaam van een 77-jarige vrouw is woensdagavond onthoofd gevonden in haar huis in de Zuid-Franse kustplaats Agde. Een politiebron zegt dat het hoofd van de vrouw, een weduwe, op een keukentafel naast het lichaam lag. De bron zegt dat terrorisme op dit moment wordt uitgesloten door de aanklager.

De omwonenden van het Winterswijkse azc ondervinden al bijna tien jaar overlast van de vierhonderd asielzoekers. Er komen er nog eens honderd bij. Anne (48) woont al 17 jaar met haar gezin naast het asielzoekerscentrum in Winterswijk.

Volledig scherm Het azc in Winterswijk. © Jan Ruland van den Brink

Bruine tegels, hier en daar met bloemmotief, appelgroene kleuren op muren en schrootjes, heel veel schrootjes. De jaren 70-uitstraling van een te koop staande woning aan de Varviksingel in Enschede trekt de aandacht op woningsite Funda.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Station Arnhem Centraal zit niet goed in elkaar. Het in 2016 opgeleverde stationscomplex is in verschillende fases gebouwd en de delen sluiten niet goed op elkaar aan. Daardoor lekt het structureel in het grootste station van Oost-Nederland. De gemeente houdt er alvast rekening mee dat ze 3 miljoen euro kwijt zal zijn aan de tegenvaller.

Volledig scherm Arnhem Centraal. © Erik van 't Hullenaar

Het ministerie van Volksgezondheid doet aangifte vanwege handel in valse QR-codes voor de CoronaCheck-app. Voor de zesde dag op rij is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen. Met een aantal van 534 zijn dat er 10 meer dan gisteren. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.

Man trouwt met moeder van meisje (14) dat hij verkracht zou hebben. Ook haar zusjes zou hij hebben betast. Een meisje van 14 jaar verkracht, zestien jaar geleden? Een 39-jarige man uit Boxmeer ontkent fel dat hij dat heeft gedaan. Hij betwist bij de rechtbank ook de verklaring van haar jongere zussen, die vertelden dat de man hen jaren later betastte, nadat hij trouwde met hun moeder.