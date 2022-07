Nieuws gemist? Hoofdagent uit Lent verkocht informatie uit politiesystemen en dit is hoeveel rekeningrijden gaat kosten

7 JAAR CEL EN TBS PAKKETBEZORGER | Pakketbezorger Tarik O. die november 2020 een man doodreed in Wijchen is dinsdag ook in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging. Het hof oordeelt dat de pakketbezorger de man opzettelijk van het leven heeft beroofd door met zijn auto frontaal op hem in te rijden en meerdere malen over hem heen te rijden. Juridisch is er sprake van doodslag.

HOOFDAGENT UIT LENT VERKOCHT INFORMATIE | Tegen een 38-jarige hoofdagent uit Lent is dinsdag 2 jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie ondermijnde de agent het politiewerk door tegen betaling informatie uit politiesystemen te delen. Hij verdiende zo zeker 44.000 euro.

NIEUWE ACTIE ‘BLOKKEERBOEREN’ | Boeren hebben zich dinsdagmorgen opnieuw enige tijd verzameld bij distributiecentra op Park15 in Oosterhout. De boeren blokkeerden de in- en uitgangen van locaties van onder meer Lidl en Albert Heijn, ondanks het afgekondigde noodbevel van burgemeester Patricia Hoytink-Roubos.

REKENINGRIJDEN: DIT GAAT HET KOSTEN | De kans dat we in 2030 per gereden kilometer gaan betalen is groot. Een eerste berekening toont wat deze kilometerheffing grofweg gaat kosten.

ZOMER VOL WESPEN | Door het warme voorjaar is de kans groot dat we deze zomer veel wespen zien. De eerste wespenplagen zijn al gemeld en we worden voorlopig niet met rust gelaten door de vliegende stekers. Maar is dat echt zo vervelend als het lijkt?

DU HAST | Veel lyrische reacties op sociale media over het eerste van twee concerten dat Rammstein gisteren gaf in Nijmegen. Al vragen sommigen zich ook af hoe het zit met de stikstofuitstoot.

KINDERPORNO GEVONDEN BIJ HUISARTS | Een 60-jarige Arnhemmer die juli vorig jaar betrapt werd op het bezit van kinderporno en harddrugs hangt een mogelijk beroepsverbod als huisarts boven het hoofd. De rechters van de meervoudige kamer in Arnhem lieten de verdachte maandagochtend weten een dergelijk besluit vanwege de ernst van de aanklachten serieus te overwegen.

HOOGST AANTAL CORONA-OPNAMES SINDS APRIL | De Nederlandse ziekenhuizen zagen afgelopen etmaal 155 nieuwe patiënten met corona binnenkomen op de verpleegafdelingen en intensive cares. Dat is het hoogste aantal nieuwe opnames in één dag sinds half april, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

BRAND IN APPARTEMENT GELDERSEPLEIN | In een flatwoning aan het Gelderseplein in Arnhem is dinsdagochtend brand uitgebroken. Twee personen zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd nadat zij rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

BOEREN VERNIELEN NATUURGEBIED | Een aantal boeren heeft op maandag een stuk natuurgebied bij Stroe bewerkt met landbouwvoertuigen. Grondeigenaar Staatsbosbeheer baalt flink, en gaat aangifte doen wegens vernieling. ,,We zijn uitermate teleurgesteld.”

PETER R. DE VRIES | Op Curaçao en in Spanje zijn gisteren twee verdachten gearresteerd die op 6 juli vorig jaar in de Lange Leidsedwarsstraat waren, onmiddellijk nadat Peter R. de Vries daar was neergeschoten. Zij maakten mogelijk filmpjes van De Vries met de bedoeling die meteen te verspreiden om de maatschappelijke schok van de aanslag zo groot mogelijk te laten zijn.

FAEDRA (12) NEEMT AFSCHEID VAN GROEP 8 | In de hal van Op ‘t Hof-De Malsenburg in Tricht zijn de leerlingen van groep 8 druk bezig met het schilderen van decors voor hun afscheidsmusical. Een van hen is Faedra van Dijk en over haar gaat dit verhaal. Zij heeft het syndroom van Down, maar doorliep afgelopen jaren met succes de ‘gewone’ basisschool. En dat is bijzonder.

Volledig scherm Tricht School Op 't Hof. Faedra en haar moeder. Zij heeft de hele basisschool doorlopen. © William Hoogteyling

KOPEN ZONDER KIJKEN | De laatste aflevering van dit seizoen van Kopen zonder kijken is met een klapper afgesloten. Dit keer geen bijstellingen van het wensenlijstje of visgraatvloeren en stalen deuren, zo zagen 1.188.000 kijkers. Rob en Lotte uit Den Bosch pakken het helemaal anders aan.

BENDE MENSENSMOKKELAARS ONTMASKERD | Zo’n 900 agenten en marechaussee zijn vandaag op tientallen adressen binnengevallen in vijf landen, waaronder Nederland. Daarmee is één van de grootste netwerken van mensensmokkelaars van de afgelopen maanden ontmaskerd. Ze zouden meer dan tienduizend vluchtelingen illegaal naar Engeland hebben gebracht.

VIERDAAGSE TELT 74 NATIONALITEITEN | Aan de Nijmeegse Vierdaagse, die op 19 juli begint, gaan dit jaar lopers uit 74 verschillende landen meedoen. Onder de ruim 42.000 mensen die zijn ingeschreven zijn zo’n 6400 militairen uit 34 verschillende landen.