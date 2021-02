Nieuws gemist? Hoogbejaarden in regen in de rij voor prik en Ouwehands begint actie ‘voed de dieren’

ME’ERS BESMET | Pech voor de ME-ploegen die vorige week zijn ingezet tijdens de ongeregeldheden in Brabant. Dertien agenten hebben inmiddels corona. Of ze besmet raakten tijdens het optreden tegen de relschoppers is onbekend. Omdat er dertien ME’ers corona hebben, zitten en zaten er 43 collega's in quarantaine.

Volledig scherm Agenten in actie tijdens de rellen in Eindhoven.

DE CORONACIJFERS | Landelijk dalen de cijfers, maar het gaat niet overal goed. Bij grofweg één op de vijf gemeenten kwamen er de afgelopen zeven dagen meer nieuwe corona-infecties bij vergeleken met een week geleden. Waarbij Grave, Utrechtse Heuvelrug, Renkum en Tiel het meest in het oog springen. Daar nam het aantal nieuwe positieve testen met zo’n dertig procent toe.

Volledig scherm De coronakaart. © AP/localfocus

DOOD AANGETROFFEN | Woensdagochtend meldde een 57-jarige man zich bij het politiebureau in Maastricht. Hij vertelde dat hij zijn echtgenote en zoon had neergestoken. Niet veel later vond de Belgische politie de lichamen van de 55-jarige vrouw en de 23-jarige zoon in een bungalow van het gezin in Rekem, net over de grens bij de Limburgse hoofdstad. De 57-jarige is gearresteerd.



WACHTEN OP EEN PRIK | Tientallen hoogbejaarden stonden woensdagochtend in de regen en kou te wachten voor de vaccinatielocatie bij de Brabanthallen in Den Bosch. Dat was niet de bedoeling, aldus een woordvoerder van GGD Hart voor Brabant. Volgens haar kwamen veel mensen eerder dan afgesproken. Hierdoor ontstond er een lange wachtrij. Om dat in de toekomst te voorkomen, zet de GGD verkeersregelaars in. Zij vragen aan bezoekers die te vroeg zijn om in de auto te wachten tot 5 tot 10 minuten voor aanvang.

Volledig scherm Een lange rij voor de Brabanthallen. © Privebeeld

VOETBALCOMPETITIES | De competities op de hoogste niveaus in het amateurvoetbal moeten uiterlijk in het weekeinde van 10 en 11 april worden hervat. Lukt dat vanwege de coronamaatregelen niet, dan worden de competities niet meer uitgespeeld. Dat maakte de KNVB vandaag bekend. Voetbalclubs staan niet allemaal achter dit plan. Een aantal zou liever nu al stoppen.



ONGELUKKEN | Het zat het verkeer op de A73 vandaag niet mee. Meerdere ongelukken zorgden voor de nodige vertraging op deze weg. En dan was er ook nog een kapotte vrachtwagen. Of er gewonden zijn gevallen bij de ongevallen, is onduidelijk.

Volledig scherm Vrachtwagen van de weg op A73 bij Beuningen. © Davy Derksen/112 Nieuwsgroep

OUWEHANDS DIERENPARK | Dierenpark Ouwehands in Rhenen wordt door de lockdown hard geraakt. Er is hulp nodig. Daarom is het park een doneeractie gestart. Het opgehaalde geld wordt gebruikt om het voedsel van de dieren te kopen.

Volledig scherm Panda in Ouwehands Dierenpark. © Koen Laureij

EUROVISIE SONGFESTIVAL | Slecht nieuws voor fans van het Eurovisie Songfestival. Er komen in mei geen grootschalige feesten en geen grote aantallen bezoekers naar Ahoy in Rotterdam. Zit het mee, dan is er wel plaats voor plukjes gasten die zittend op 1,5 meter afstand de shows volgen. In het slechtste scenario komen zelfs de buitenlandse artiesten niet naar Nederland.



BRAND IN STUDENTENHUIS | Zes studenten hebben afgelopen nacht niet in hun eigen kamer in het centrum van Nijmegen kunnen slapen. Het pand liep gisteravond schade op door een brand. Twee van de studenten werden door een buurman uit het brandende gebouw gered, vertelt hij. Lees het verhaal hier.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.