Nieuws Gemist? Hoogbejaarden komen vergeefs op voor coronaprik en dit zit er écht in een frikandel

WINTER IN AANTOCHT | Nederland krijgt vanaf dit weekend te maken met een serieuze winterinval met ijzel, sneeuw, vorst én lage gevoelstemperaturen door een ijskoude oostenwind. De temperatuur duiikt zaterdagavond overal onder nul, waarop enkele ijsdagen volgen met mogelijk zelfs een kouderecord, voorspelt Weerplaza.



HET WORDT KOUD, WAT NU? | Met deze tien tips voorkom je vorstschade in en om het huis.



ZIEKENHUIS: DENK NA | Leuk natuurlijk, sneeuw en ijs. Maar denk wel goed na voor je gaat schaatsen of je op gladde wegen begeeft, waarschuwt Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem alvast. Als er iets misgaat en je belandt op de Eerste Hulp, dan moet je in coronatijd rekening houden met lange wachttijden.



HOOGWATER | De coupure aan de Lage Markt in Nijmegen is vanmorgen gesloten. De houten sluisdeuren moeten het lager gelegen deel van de stad beschermen tegen hoogwater. Dit weekend wordt namelijk op de Rijn bij Lobith een waterstand van 14 meter boven NAP verwacht. Lees hier meer.



IS ER GEVAAR? | Vreemd genoeg zijn er nauwelijks zorgen, dat was vroeger wel anders: ,,Dit is vooral mooi omdat niet spannend is.’’ Lees hier meer.

PRIKKEN: STROEF BEGIN | De eerste mensen stonden donderdagmorgen al in de rij bij de kersverse priklocatie van de GGD in Doetinchem, toen bleek dat er onder meer geen naalden waren. Zeker vijftien senioren, onder wie mensen ouder dan 90 jaar, zijn weggestuurd omdat ze daardoor geen vaccin tegen corona konden krijgen.



De GGD meldde later op de dag te zijn verrast door het feit dat het vaccineren van hoogbejaarde ouderen tegen corona veel meer tijd kost dan was verwacht. Met name het feit dat veel ouderen op de priklocaties om medische redenen nog even overleg met een arts moeten hebben, is verkeerd ingeschat.

Volledig scherm Ouderen konden donderdagochtend vroeg nog niet terecht voor hun coronavaccinatie omdat er geen naalden waren voor de injectiespuiten in Doetinchem. © still uit video

BESMETTINGEN | Bij het RIVM zijn het voorbije etmaal 4246 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is iets meer dan op woensdag en iets boven het gemiddelde, maar over de lange termijn daalt het aantal positieve tests nog steeds. In de regio is dat duidelijk zichtbaar.



VACCINS | De Gezondheidsraad kwam vanmiddag met het advies over het vorige week goedgekeurde vaccin van Astra Zeneca, het zogenoemde Oxfordvaccin. Dat moet gaan naar mensen tussen 60 en 65 jaar en bepaalde medische risicogroepen. Lees hier meer.

AVONDKLOK | Wie na negen uur ’s avonds buiten loopt zonder aangelijnde hond of goede reden, kan een boete van 95 euro krijgen. Maar hoe groot is de pakkans eigenlijk? Verslaggever Kees Jansen nam de proef op de som en fietste tijdens de avondklok van Dieren naar Renkum.



LEVE DE FRIKANDEL | Het is vandaag Frikandellendag. Maar wat voor vlees zit er nu eigenlijk in een ‘normale’ frikandel? Twan Jacobs van diepvriesbedrijf Beckers weet het antwoord. Lees hier meer.

Volledig scherm Klanten vrezen vaak dat een frikandel gevuld is met de nodige troep, maar dat blijkt heel erg mee te vallen. © Shutterstock

