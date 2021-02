Nieuws gemist? Horeca voert actie om weer open te mogen en Mark Rutte vloerde prinses Beatrix bijna

TERUGLEZENIs het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 22 februari.

Delen per e-mail

CORONAMAATREGELEN | Goed nieuws voor de jongere Nederlanders. Het kabinet overweegt de sportregels voor mensen tot 27 jaar te versoepelen. Ook bekijken ze of er naast de kappers meer contactberoepen weer kunnen worden toegestaan, zo melden meerdere Haagse bronnen.

Volledig scherm Hierbij het coronakapsel van Joep. Hij kan net als alle andere Nederlanders al even niet naar de kapper. © Eigen foto De horeca moet waarschijnlijk langer de deuren gesloten houden. Koninklijke Horeca Nederland pikt dat niet meer. De brancheorganisatie stapt naar de rechter om een snelle heropening en een beter steunpakket af te dwingen.

NIEUWE BESMETTINGEN | Afgelopen etmaal kwamen er 4217 besmettingen bij in ons land. Dat aantal ligt iets boven het wekelijks gemiddelde. Omdat in Italië het aantal nieuwe coronabesmettingen weer stijgt, verlengde de nieuwe regering van premier Draghi het reisverbod tussen de regio’s van het land met een maand.

OPZET | De vrouw die zaterdag met drie kinderen in een auto te water raakte in Amsterdam-Noord en daarbij verdronk, komt uit Gronau aan de Duits-Nederlandse grens bij Enschede. Dat maakten politie en justitie in Münster vanmiddag bekend. Volgens hen zijn er aanwijzingen dat de 47-jarige moeder zichzelf mogelijk van het leven wilde beroven. De kinderen van 8, 11 en 13 wisten zich uit de auto te bevrijden en naar wal te zwemmen.

Volledig scherm De plek op de Nieuwendammerdijk waar de auto met Duits kenteken in het water belandde. © Google Street View

LEXUS | Al sinds afgelopen zomer rijdt Mark de J. (39) in een nieuwe Lexus. En dat vrijwel gratis. Hij betaalde 2000 euro aan. De rest van het bedrag, zo'n 36.000 euro, heeft het Almelose autobedrijf Peterman Exclusief nog van hem te goed. Alleen een probleempje: De J. is inmiddels spoorloos. Dus stapte Peterman naar de rechter. Hij eist dat De J. wordt opgespoord en gegijzeld in het huis van bewaring totdat hij zijn auto weer terug heeft.

BIERFLESJE | De glassplinters vlogen zaterdagavond om haar oren. Baby Jitske, net 1 jaar geworden, speelde desondanks vrolijk verder met haar babygym. Zich niet bewust van het gevaar dat ze liep. Vandalen hadden een bierflesje naar binnen gegooid.

Volledig scherm Baby Jitske op haar speelkleed. © Paul Rapp

LENTEWEER | Nog maar een week geleden konden we schaatsen op natuurijs, en nu worden warmterecords verbroken. Vanmiddag werd het in De Bilt 14,9 graden, waarmee het de warmste 22 februari ooit is. Het ziet er de komende dagen ook nog goed uit. Vooral woensdag belooft een mooie dag te worden.

WERELDBEROEMD | Hij ging het afgelopen voorjaar de wereld over. Jelle van Tilburg uit Bergen op Zoom speelde gitaar terwijl hij geopereerd werd aan een grote hersentumor. Zijn strijd hiertegen duurde tot afgelopen zaterdag. Jelle is 35 jaar geworden.

Volledig scherm Jelle van Tilburg speelde gitaar tijdens de operatie. © Videostill

BABY | Zondagavond werd er een levende baby in een vuilcontainer in Amsterdam-Zuidoost gevonden. Deze verschrikkelijke vondst doet een oude discussie oplaaien: kunnen wanhopige moeders die zich geen raad weten met hun baby voldoende hulp vinden?

ONHANDIG | Demissionair minister-president Mark Rutte is soms ietwat onhandig en dat resulteerde erin dat hij jaren geleden Beatrix, destijds nog koningin, bijna vloerde toen hij een bezoek aan haar bracht. Hij vertelt de anekdote nu in de podcast van zijn studievriend Jort Kelder.

BRAND | Bewoners van de Doorwerthstraat in de Nijmeegse wijk Hatert hadden vannacht de schrik van hun leven. Harde knallen, gevolgd door een enorme vlammenzee in de achtertuin. Een schuur brandde zo hevig, dat de hele straat uit bed is getrommeld.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.