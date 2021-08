Nieuws gemist? Huilende Dafne Schippers, vallende gouden Sifan en geramde gevels

OUD-PROFVOETBALLER NEERGESCHOTEN Op een feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost is zondagmorgen Amsterdammer Jergé Hoefdraad (35), ‘Hoeffie’, neergeschoten. De oud-profvoetballer uit de jeugd van Ajax ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volledig scherm Sifan Hassan ligt op de grond nadat ze struikelt over de voor haar gevallen Keniaanse Edinah Jebitok. © Pro Shots, Reuters

GOUD VOOR HASSAN Sifan Hassan heeft op fraaie wijze goud gepakt op de 5000 meter. De 28-jarige atlete bezorgt Nederland daarmee de eerste gouden atletiekmedaille op de Olympische Spelen sinds de overwinning van Ellen van Langen in 1992 op de 800 meter in Barcelona. Eerder baarde ze opzien door zich ondanks een val in de laatste ronde vrij overtuigend te kwalificeren voor een plek in de halve finales van de 1500 meter.

Volledig scherm Auto rijdt huis in in Leuvenheim. Bestuurder vliegt uit de chicane die in de weg ligt. © Rens Hulman/News United

TWINTIGERS RAMMEN GEVEL In het Gelderse Leuvenheim is vannacht rond 03.30 uur een auto uit de bocht gevlogen en een huis in gereden. De bewoners zijn met de schrik vrij gekomen, maar kunnen voorlopig niet terug naar huis. De vrouw en man uit de auto, beiden 20 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie denkt dat de bestuurder drugs had gebruikt.

Volledig scherm De politie bekijkt de schade aan de pui. © Persbureau SK-Media

HUILENDE DAFNE SCHIPPERS Dafne Schippers is op de 200 meter niet in de buurt gekomen van een finaleplaats. De door een rugblessure geplaagde atlete kwam in de halve finale op haar favoriete onderdeel niet verder dan een tijd van 23,03 seconden en stelde daarmee hevig teleur. En dat doet haar veel.

HOCKEYSTERS NAAR HALVE FINALE De Nederlandse hockeysters hebben zich in Tokio eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won met 3-0 van Nieuw-Zeeland.

Volledig scherm De Oranje hockeysters vieren een doelpunt. © REUTERS

Volledig scherm De ‘Stones’ op het festival bij De Wolfsberg in 2013, vertolkt door de tributeband Voodoo Lounge. © Ton Niessing EENDAAGSE FESTIVALS Eendaagse festivals kunnen deze zomer alleen doorgaan onder strikte voorwaarden. Er mogen maximaal 750 bezoekers komen en het festival moet in de open lucht of in een open tent plaatsvinden. Dat heeft demissionair premier Rutte vanmiddag bekendgemaakt na overleg met de meest betrokken ministers. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is het risico op een nieuwe golf coronabesmettingen te groot bij grotere evenementen. De Mega Immuun Party met iedere dag 20.000 bezoekers in Lichtenvoorde staat nog altijd op de planning voor eind september. Het Tributefestival Groesbeek is in zak en as. Ze hebben al 6000 kaarten verkocht.

STEEKPARTIJ MAALTIJDBEZORGERS Een 32-jarige maaltijdbezorger uit Nijmegen hoorde maandag een gevangenisstraf van twee jaar tegen zich eisen voor poging tot doodslag op een andere maaltijdbezorger (31) uit Overasselt afgelopen april. Nadat hij eerder al zou hebben gedreigd met woorden als: ‘Ik ga jou doodmaken. Wij zijn de baas in de stad’, zou hij later hebben uitgehaald met een mes. Het wapen belandde drie centimeter diep in de helm van het slachtoffer.