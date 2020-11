Nieuws Gemist? Huis in puin door auto die naar binnen rijdt | Nederlanders doen nog gauw een biertje in Duitsland

AUTO RAMT HUIS IN DIDAM Een auto heeft in de nacht van zaterdag op zondag een huis aan de Willibrordusweg in Didam geramd. De pui is uit de woning gereden en deze is daardoor onbewoonbaar geraakt. Het huis ligt in puin, de bewoners zijn zich rot geschrokken. ,,Tja, wat denk je op zo’n moment? Het is boem... en er zit een gat in je huis.”

Volledig scherm Een woning in Didam is geramd door een auto. De schade is enorm. © Persbureau Heitink

SCHRIJNENDE SITUATIES BIJ ZORGINSTELLING HARTENHOEVE De zorg die de HartenHoeve biedt, is onder de maat. Dit blijkt niet alleen uit inspectierapporten. Oud-medewerkers en oud-cliënten schetsen deze krant een schrijnend beeld van verwaarlozing en bewoners in soms vervuilde onderkomens.

NOG EVEN NAAR DE DUITSE HORECA Een biertje doen bij de oosterburen? Het kon dit weekend voor het laatst. Morgen sluit ook in Duitsland de horeca. Sommige Nederlanders gingen daarom vandaag de grens over om nog even te genieten in de horeca. ,,Eigenlijk is het tegen mijn principes, ik wil me aan de coronaregels houden. Maar dit voelt niet als buitenland.”

Volledig scherm Café Merlijn, net over de grens. © Foto: Bert Beelen

POLITIE BEËINDIGT GROOT ILLEGAAL FEEST IN BOS De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag de Mobiele Eenheid (ME) ingezet om een illegaal feest met meer dan honderd jongeren in de bossen bij het Limburgse Geulle te beëindigen. Ongeveer honderd feestgangers zijn op de bon geslingerd.

NICO (19) STRIJDT TEGEN ANOREXIA Mirjam en Marc Schurink uit Nijmegen zamelden in een recordtempo geld in voor hun dochter Nico (19) die aan anorexia lijdt. ,,Er zitten twee mensen in mij. De gezonde Nico en de zieke Nico. Die laatste is een kutwijf, want de gezonde Nico wil eten, maar de zieke Nico hongert me uit.’’

Volledig scherm De Nijmeegse Nico (19) lijdt aan anorexia. © Paul Rapp

BOEREN BRENGEN VOEDSELPAKKET Tweede Kamerlid Roelof Bisschop heeft zaterdag twee fruitmanden ontvangen op zijn woonadres in Veenendaal. Eerst kwamen de SGP-jongeren langs, later op de dag een afvaardiging van Farmers Defence Force.

‘SEKTE-PROFEET ROBERT B. OPGEPAKT OMDAT ZIJN VROUW AFFAIRE HAD’ Een geheime liefdesaffaire van een 25-jarig vrouwelijk sektelid heeft ertoe geleid dat de Nederlandse ‘profeet’ Robert B. van de omstreden Orde der Transformanten onlangs in Duitsland werd opgepakt. Hij wordt onder meer verdacht van het vastzetten en misbruiken van deze jonge vrouw, Emma. Volgens de Orde was Emma de vrouw van de 58-jarige voorganger van de Orde en ging zij vreemd.

STUDENTEN ONDER DREIGING VAN MES BEROOFD IN PARK PRESIKHAAF Twee Arnhemse studenten zijn zaterdagavond beroofd in Park Presikhaaf in Arnhem. Twee mannen dreigden met een mes en dwongen met geweld de studenten hun spullen af te staan.

