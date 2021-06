Nieuws gemist? Huisartsen vrezen lage opkomst voor Astra-prik en brandende bestelbus rijdt Nijmeegse fietsenwinkel binnen

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 3 juni.

NIEUWE AANSLAG E-BIKEHANDELAAR | De brand in een fietsenwinkel in Nijmegen, afgelopen nacht, lijkt een nieuwe aanslag te zijn op twee handelaren in e-bikes. Het is mogelijk de zevende keer dat geprobeerd is de ondernemers middels branden schrik aan te jagen.

HUISARTSEN VREZE LAGE OPKOMST | Huisartsen in Gelderland die zestigplussers nog voor een eerste keer moeten vaccineren, vrezen een flink lagere opkomst nu AstraZeneca-weigeraars in aanmerking komen voor een andere prik. ,,We hadden verwacht dat zo’n driekwart zou komen, maar nu is dat volstrekt ongewis.”

MINDER ORANJEKOORTS? | We geven dit jaar zo’n 45 miljoen euro uit aan Oranje-artikelen. Dat is fors minder dan zeven jaar geleden toen het Nederlands voetbalelftal voor het laatst meedeed aan een eindtoernooi (WK 2014) en we 70 miljoen euro aftikten voor onze uitdossingen. Dat blijkt uit onderzoek van ING.

Volledig scherm De oranjekoorts lijkt dit jaar een stuk minder heftig © arie kievit

WEER EEN VOERTUIG KLEM | Een busje met daarachter een aanhanger heeft zich donderdagochtend vastgereden onder het beruchte viaduct onder De Oversteek in Nijmegen. Het voertuig bleek te hoog om onder het viaduct te kunnen rijden. Het ongeluk is opvallend, omdat er nét extra maatregelen zijn genomen om dit soort incidenten tegen te gaan.

BRANDSTICHTING ISLAMITISCHE SUPERMARKT | De ontsteltenis is groot in Wijchen over de brand die in de nacht van woensdag op donderdag een Islamitische supermarkt in het centrum verwoestte. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen. De Syrische familie die de winkel runt is ten einde raad.



Volledig scherm De supermarkt in puin na de brand © Eveline van Elk

TEVEEL FIETSEN OP DE FIETSBRUG? | Rijen vol fietsen blokkeren de afgelopen dagen het voetpad van de fietsbrug bij Nijmegen. De verkeerd gestalde fietsen zijn afkomstig van strandgasten van het Waalstrand op het stadseiland en leiden tot ergernis bij voetgangers. ‘Wanneer komen de parkeerborden van vorig jaar terug?’, klinkt het op sociale media.

Volledig scherm Verkeerd gestalde fietsen op de Snelbinder. © John Beckman/Persbureau Heitink

INTENS VERDRIET | Binnen acht weken verloor Mike Peters (50) zijn tweelingbroer Mark en zijn moeder, Anneke Cohen Rodrigues (79). Ze woonden samen in de Zevenaarse wijk Stegeslag.Nu staat hij er alleen voor.

FORSE BUIEN TEGEMOET | Met name in de oostelijke helft van het land zijn fikse onweersbuien ontstaan, met lokaal wateroverlast tot gevolg. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Volledig scherm De Zeilbergse straat in Deurne staat onder water na een flinke regenbui © Jolanda van Griensven (Zeilberg) via weerplaza