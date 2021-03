Nieuws Gemist? Huurhuis blijkt melkkoe en masker verlost Tielse volkszanger Wouter

HUURHUIS ALS MELKKOE | De 78 woningcorporaties in Oost-Nederland hebben sinds 2013 1,9 miljard overgemaakt aan het Rijk. Zonder die verhuurdersheffing hadden er veel meer sociale huurwoningen in onze regio gestaan. De nieuwbouwproductie van de corporaties is in die zeven jaar méér dan gehalveerd, blijkt uit onderzoek door de Gelderlander.



KONING VS BAUDET | Het interview van Eva Jinek met politicus Thierry Baudet was gisteravond ouderwets goed, maar de bijdrage van cabaretier Martijn Koning die erop volgde was bepaald stijlloos. De voorman van Forum voor Democratie liep prompt weg en een dag later kon de redactie niet anders dan hem excuses aanbieden. De reactie van Koning: ,,Ik was een beetje klaar met deze man.’’



Ook onze tv-columniste Angela de Jong heeft een duidelijke mening over de rel.



Het was vandaag in ieder geval geen lolletje om Martijn Koning(s) te heten. Een naamgenoot werd op Twitter het doelwit van scheldkannonades: ,,Bedankt voor alle haattweets, Twitter. Het was een drukke dag.”

CORONA-UPDATE | Het aantal besmettingen schiet toch weer omhoog. Het RIVM meldde vandaag meer dan 6000 besmettingen, het is voor het eerst sinds half januari dat die grens wordt doorbroken. De druk op de ziekenhuizen is intussen stabiel. Het aantal sterfgevallen daalt wel verder. In het afgelopen etmaal werd het overlijden van 27 coronapatiënten gemeld. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 16 oktober.



SNELLE PRIK | Duitsers die nabij de grens met Nederland wonen, worden met voorrang gevaccineerd tegen corona. Nederland heeft hiervoor ook extra vaccins gekregen maar zet die niet in voor dit doel, bleek vandaag. Waarom Nederland er voor kiest om de extra vaccins die voor dit doel worden geleverd, niet daarvoor in te zetten, is niet duidelijk.



PRIKROUTEKAART | Alle Nederlandse volwassenen die dat willen, kunnen voor begin juli een coronaprik krijgen, voorspelt minister De Jonge. Vanwaar dat plotselinge optimisme, en wie kunnen er binnenkort een uitnodiging verwachten? Daar kun je vanaf vandaag achter komen. Lees hier meer.



JAAR IN ISOLATIE | Sinds vorig jaar maart gaat Dolf Schellekens (45) nauwelijks meer de deur uit. Door een zeldzame bindweefselaandoening is corona voor hem levensgevaarlijk en zit hij al 365 dagen in isolatie met zijn vrouw en 4-jarige zoontje in hun woning in Elst. ,,Soms twijfel ik of ik er wel goed aan doe zo strikt te leven.’’

DIKSTE WILG | Krak, boem: weg record. Na het afbreken van een deel van de stam tijdens de storm van gister is de dikste wilg van Tolkamer niet de dikste van Nederland meer. De vraag is of de eeuwenoude boom de breuk overleeft. Lees hier meer.



KINDJE ZWAARGEWOND | Een ernstig ongeluk vanmiddag in Arnhem. Een overstekend jong kind werd geraakt door een passerende auto. Het slachtoffertje is met ernstige verwondingen naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

VERRE BURENHULP | Twaalf Groningse patiënten met knieklachten reisden donderdag in alle vroegte naar de Rozendaalse orthopedische kliniek Orthoparc om daar onder het mes te gaan. Ze stonden op de wachtlijst voor een ingreep in het Martini Ziekenhuis. Monteur Erwin: ,,Ik wachtte al een half jaar op een operatie en had vaak pijn. Zonder pijnstillers redde ik het niet.’’



MASKER VERLOST WOUTER | Wouter Roos uit Tiel lijdt aan een zeldzame vorm van lupus, een auto-immuunziekte waardoor hij niet tegen zonlicht, daglicht en ultravioletlicht kan. Het zorgde er jarenlang voor dat Roos overdag zijn huis niet uit kon. Maar dankzij het televisieprogramma ‘We Gaan Het Maken’ kan Wouter uit Tiel eindelijk weer met zijn zoontjes buiten voetballen. Lees hier meer.

Volledig scherm Volkszanger Wouter Roos kan daglicht niet verdragen - speciaal voor Wouter is er een masker ontwikkeld waardoor hij overdag toch naar buiten kan om bijvoorbeeld met zijn kinderen te voetballen. © Raphael Drent

