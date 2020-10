Nieuws gemist? Huurster weggepest uit Molukse wijk en streep door duel De Graafschap

CORONARECORDS SNEUVELEN De tweede coronagolf laat records sneuvelen in de regio. Het RIVM meldt donderdag 7833 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Nederland. Het is een nieuw dagrecord. Dit betekent dat Nederland meer dan 200.000 aangetoonde besmettingen telt. Ook in de regio loopt het aantal besmettingen hard op. Kijk hier hoe het zit in jouw gemeente.

HUURSTER WEGGEPEST Uit de Molukse wijk in Elst is een huurster weggepest. Bij Sanne Plooster vloog vorige week een steen door de voorruit van haar net betrokken huurwoning in Elst. Met een briefje van de dader. Die stelt dat de woning voor Molukkers is en dreigt opnieuw langs te komen als Plooster niet snel vertrekt.

Volledig scherm De steen en het bijbehorende briefje dat door de ruit van een woning in Elst werd gegooid. © Erik van 't Hullenaar

DE GRAAFSCHAP GETROFFEN DOOR CORONA De Graafschap is getroffen door het coronavirus. Bij de Doetinchemse eerstedivisionist zijn vier medewerkers positief getest. De Graafschap zou vrijdag een uitwedstrijd bij Helmond Sport spelen. De uitwedstrijd is alsnog afgelast. Naast de Doetinchemse eerstedivisionist is ook de Brabantse club getroffen door het coronavirus.

Quote In het eerste hotel waar wij zaten, liepen andere hotelgas­ten rond en zaten ook 75 politiemen­sen. Die hadden overal lak aan Koen Bouwman BEDDEN VOOR CORONAPATIËNTEN IN DUITSLAND Duitsland maakt bedden vrij om coronapatiënten uit Nederland op te nemen. Veertig ziekenhuizen in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn daartoe bereid na een vraag van Karl-Josef Laumann, gezondheidsminister van de deelstaat.



BOUWMAN SCHILDERT NU MAAR DE TRAP Koen Bouwman schildert na vertrek uit Giro nu maar thuis de trap. Wielrenner Koen Bouwman was in topvorm tijdens de Ronde van Italië. Door een uitbraak van het coronavirus bij zijn ploeg Jumbo Visma mist de Achterhoeker de ‘finale’ van de Giro.

DROOM VALT IN DUIGEN Jarenlang werkten ze toe naar hét moment: uitkomen in de eredivisie van het Nederlandse basketbal. Yoast United uit Bemmel had met twee overwinningen een flitsende start, maar toen mochten ze hun topsport ineens niet meer beoefenen door de coronamaatregelen. Bekijk er hier een video over.

CEL EN TBS VOOR MATTHEW A. De rechtbank heeft de 22-jarige Matthew A. uit Arnhem een kleine jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd. A. pleegde vorig jaar als zweminstructeur in zwembad De Grote Koppel ontucht met negen jongetjes tussen de vijf en acht jaar. Ook had hij een grote hoeveelheid kinderporno in zijn bezit.

SCHAATSICOON OVERLEDEN Ab Krook kende iedereen, en iedereen kende gepassioneerde schaatsgek Ab Krook. Lag er ijs, dan was daar Krook. Als schaatser, als coach, als bondscoach, als topsportcoördinator. De Nederlandse schaatsicoon overleed dinsdagavond op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van een herseninfarct.

