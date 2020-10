Nieuws gemist? Iedereen kijkt in spanning uit naar coronamaatregelen en Jelle deed alsof hij studeerde

Welke coronamaatregelen gaat het kabinet morgen aankondigen? Die vraag houdt ons allemaal bezig vandaag. Het Redteam, een club van onafhankelijke wetenschappers, gaf vandaag een dringend advies aan het kabinet: kom met een harde lockdown. Dat is volgens de wetenschappers de enige manier om ervoor te zorgen dat we straks gezamenlijk kerst kunnen vieren.

Toch lijkt het kabinet niet van plan dat advies op te volgen. Toch moet er wel iets gebeuren, aangezien er vandaag weer bijna zevenduizend besmettingen bij kwamen. Volgens bronnen dicht bij de regering is Rutte van plan om aan te kondigen dat de horecagelegenheden weer tijdelijk dicht moeten en dat de amateursporten weer stil komen te liggen. Scholen en winkels zouden ‘gewoon’ open kunnen blijven. Morgen om 19.00 uur horen we wat er écht staat te gebeuren.

Jelle deed net of hij studeerde. Tot hij tegen de lamp liep.

Net doen of je druk aan het studeren bent terwijl je je opsluit in je kamer. Het komt vaker voor, zoals bij Jelle uit Druten. Hij was - na een paar mislukte studies - begonnen aan een studie Nederlands aan de HAN in Nijmegen. Maar al snel bleek het toch niets voor hem te zijn en hij schreef zich uit. Iedereen in zijn omgeving liet hij in de waan dat hij ‘gewoon’ op school zat, uit schaamte. Toen er een studiereis naar Nicaragua aan zat te komen, liep hij toch tegen de lamp. Hoe dat ging en hoe zijn omgeving reageerde lees je hier.

Gerald Roethof - advocaat van Jos Brech - en Peter R. de Vries - adviseur van de familie Verstappen - tijdens een schorsing van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak.

De rechtszaak tegen Jos Brech - die verdacht wordt van het ombrengen van Nicky Verstappen - ging vandaag verder met het pleidooi van advocaat Gerald Roethof. Hoewel het Openbaar Ministerie vorige week al vijftien jaar cel en tbs eiste tegen Brech en ook de familie Verstappen geen twijfel kent over de schuld van de verdachte, zegt Roethof nog steeds dat zijn cliënt onschuldig is. ,,Spreek hem vrij’’, zo zei hij vandaag in de rechtbank in Maastricht. Volgens de advocaat is Brech voor justitie de ‘ideale verdachte’: ,,Kijk naar zijn verleden, zijn levensloop, naar wat er op zijn computers staat, is de boodschap.” Hij wees daarbij naar eerdere rechtszaken waarbij de rechtbank te snel oordeelde en onschuldigen achter de tralies belandden.

Een jonge vrouw is gisteravond in elkaar geslagen en in hulpeloze toestand achtergelaten in Ede. Ze werd aangevallen toen ze aan het hardlopen was. Dat maakte de politie vandaag bekend. De hardloopsters werd uiteindelijk door een alerte voorbijganger gevonden en die schakelde de politie in. De vrouw was hard geslagen en daarna flauwgevallen. Ze is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog getuigen van de mishandeling.

Huisartsenpraktijk Schuurman/Teunissen in Dinxperlo is gesloten nadat artsen positief zijn getest op corona.

Oké, nog één coronabericht dan. In Dinxperlo is vandaag een huisartsenpraktijk gesloten omdat beide huisartsen besmet blijken te zijn met het coronavirus. Ook praktijkmedewerkers zijn positief getest. Volgens de artsen is het risico op besmetting ‘erg laag’ voor patiënten die vorige week nog de praktijk hebben bezocht. Dat komt doordat tijdens het contact met beschermingsmaterialen werd gewerkt en het contact niet langer dan vijftien minuten binnen 1,5 meter plaatsvond.

