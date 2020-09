Nieuws gemist? Immens verdriet bij moeder vermoorde Shelley, horeca hamstert maskers en hoe is ’t als student in coronatijd?

NIEUWE CORONAREGELS Sinds deze zondagavond 18 uur zijn de nieuwe coronaregels ingegaan in de veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid, Utrecht en Brabant-Noord. Die regels houden in dat kroegen om 01:00 uur de deuren echt moeten sluiten en dat bijeenkomsten met 50 personen of meer niet zijn toegestaan. Hier lees je meer uitleg over die regels.

GEZICHTSMASKERS Ondertussen hamstert de horeca gezichtsmaskers voor haar personeel. Veel restauarant- en kroegeigenaren vrezen dat zo'n plastic scherm verplicht gaat worden, nadat burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen er afgelopen vrijdag in zijn persconferentie al aan refereerde en waarschuwde voor een nieuwe lockdown als de besmettingscijfers niet omlaag gaan.

Volledig scherm Mariet Bosch laat de tattoo in haar hals zien: Shelley staat er. De naam van haar vermoorde dochter. © Raphael Drent

SHELLEY VERMOORD Op een zwoele, voorzomerse avond in juni gaat het in een flat in Ede helemaal mis. De 22-jarige Shelley Bosch wordt vermoord, vermoedelijk door haar vriend. Tientallen messteken maken een einde aan haar jonge leven. Drie maanden later doet Shelley’s moeder Mariët Bosch haar verhaal. Je kunt het aangrijpende interview hier lezen.

KERMIS NIJMEGEN Veel evenementen zijn afgelast, maar de kermis van Nijmegen mag wel doorgaan. Zij het op een heel andere plek dan normaal en met strenge coronaregels. Onze verslaggever ging dit weekend al een kijkje nemen op het terrein. Ondanks het slechte weer zijn de kermismensen blij dat ze wel hun attracties eindelijk weer kunnen laten draaien.

Volledig scherm De Graafschap - NEC © BSR Agency

DERBY GRAAFSCHAP - NEC De Graafschap was deze zondag te sterk voor NEC. De Superboeren is daarmee een rampweek bespaard gebleven. Met de 2-0 zege in de Gelderse clash met NEC, hoe moeizaam en gelukkig ook, heeft de Doetinchemse eerstedivisionist zich gerevancheerd voor de afgang bij Jong AZ (7-3 nederlaag). Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd.

STUDENTENLEVEN IN CORONATIJD Je leest veel over ze, de studenten. Maar hoe ziet hun leven er nu uit in deze vreemde coronatijden. En lukt het überhaupt om afstand te bewaren als je in een studentenhuis woont of naar de kroeg gaat? En scharrelen, kan dat ouderwets? Onze verslaggevers doken het dagelijkse studentenleven in.

BESMETTINGEN IN JOUW REGIO Wil je weten hoeveel coronabesmettingen er in de regio bij zijn gekomen? Wij hebben de belangrijkste cijfers uit de grote steden voor je op een rij gezet. Opvallend: in Nijmegen is een lichte daling in het aantal positief geteste mensen te zien.

