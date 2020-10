NIEUWS GEMIST? In Duiven is de kerst begonnen; app Coronamelder gelanceerd

KERSTSHOW Wat anderen er ook van vinden, voor Daniëlle van der Meer, Ron Derksen en Rini Gerritsen zijn de voorbereidingen voor Kerstmis al lang en breed begonnen. Zeker nu zij vrijdag - na hun reactie op een oproep van De Gelderlander - een kijkje achter de schermen kregen bij de kerstshow van Intratuin. Deze show gaat morgen officieel van start. Bedrijfsleider Gerard Niesink nam het drietal mee naar plekken die (nog) verboden terrein zijn voor het grote publiek.

NEERGESCHOTEN Aan het Van Manenerf in Veenendaal is vrijdagavond een schietincident op straat geweest. Een persoon is daarbij in zijn been geschoten. Volgens omstanders zou er geschoten zijn vanuit een auto. De politie was na de melding ter plaatse en deed onderzoek. De dader of daders waren er in een voertuig vandoor gegaan.

BESMETTINGEN IN KAART Het moet het weekend van de waarheid zijn, maar dat blijkt nog niet uit de nieuwste regionale coronacijfers. Het aantal positieve tests in Oost-Nederland nam namelijk de afgelopen 24 uur opnieuw toe. In een etmaal testten 6504 mensen positief op het coronavirus. In deze kaart kun je zien hoe het in jouw gemeente is.

MARISKA DE MUIS Zelfs voor haar man Frans en haar zonen was het een enorme verrassing: Mariska Bauer was één van de deelnemers van het tv-programma The Masked Singer. Ze zat verstopt in het pak van een muis. In een introductiefilmpje zei ze over zichzelf: ,,Ik hoef niet altijd op de voorgrond te staan, maar een grijze muis ben ik zeker niet.”

Volledig scherm De muis in The Masked Singer © RTL

LANCERING CORONA-APP Minister Hugo de Jonge heeft in Nijmegen de applicatie Coronamelder gelanceerd. Deze app is vanaf nu voor iedereen in Nederland te downloaden en te gebruiken. Als je positief op het coronavirus wordt getest, kan iedereen bij wie je langer dan een kwartier dicht in de buurt was op de hoogte worden gesteld. Die mensen krijgen dan het advies om in quarantaine te gaan of zich te laten testen bij klachten.

GOMMERS WIL LOCKDOWN Diederik Gommers noemt het opnieuw gestegen aantal coronabesmettingen reden om snel in een volledige lockdown te gaan. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care werken de ‘halfzachte’ maatregelen van het kabinet niet. Daarmee reageert Gommers op de zojuist bekendgemaakte cijfers van het RIVM: 6504 nieuwe besmettingen. Dat zijn er ruim 500 meer dan gisteren, terwijl iedereen eigenlijk hoopte dat vandaag de effecten van de laatste coronamaatregelen zichtbaar zouden worden. ,

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.