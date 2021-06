Nieuws gemist? Inferno bij Doesburg bedrijf was ‘opdracht concurrent’ en bijna code geel voor deze Europese landen

LANDEN WEER OP GEEL Het reisadvies voor meerdere landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk en een groot deel van Italië, gaat deze week van oranje naar geel.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt nog deze week met een aanpassing van het advies, aldus de bronnen. Onder meer het zuidelijke deel van Italië blijft nog op oranje, is de verwachting. Code geel betekent dat niet-noodzakelijke reizen weer zijn toegestaan, dat na terugkeer geen coronatest nodig is en mensen ook niet in quarantaine hoeven.

VERWARDE MAN Een verwarde man is dinsdagmiddag overmeesterd en afgevoerd in de Schoolstraat in de Nijmeegse wijk Bottendaal. Verschillende hulpdiensten waren uitgerukt. De man kon na enkele uren worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij gooide glas op straat.

Volledig scherm Het arrestatieteam in Bottendaal. © Persbureau Heitink

INFERNO Justitie meent dat de eigenaar van een concurrerend transportbedrijf opdracht heeft gegeven voor de brandstichting in een vrachtwagen in Doesburg in de nacht van 19 op 20 augustus vorig jaar. Een chauffeur die in de cabine lag te slapen kon maar net aan de vlammenzee ontsnappen. Hij liep ernstige brandwonden op.

Volledig scherm Brand vrachtwagen Doesburg © Roland Heitink

HELP MIJN MAN IS KLUSSER De aflevering ‘Help, mijn man is klusser!’ van maandagavond heeft de nodige stof doen opwaaien. Niet alleen in het Hengelose klushuis, maar ook op sociale media. Man Erik krijgt zowel kritiek als bijval, na een uitzending met een opmerkelijke ommezwaai.

In de bewuste aflevering het RTL-programma gaan tv-presentator John Williams en zijn klusteam naar Hengelo, waar dochter Jennifer de hulp in heeft geroepen voor haar moeder Brigit. Die woont al negen jaar met haar huidige partner Erik in een huis dat niet af is.

JEUGD MET MESSEN ,,Het incident van afgelopen weekeinde in Overloon geeft maar weer eens aan hoe gevaarlijk het is dat jeugd met steekwapens rondloopt”, zegt burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer. Hij verwijst daarmee naar de jongen van 16 jaar uit Venray die in een woning aan de Oploseweg iemand neerstak. ,,Dit is zorgelijk.”

Boxmeer gaat tijdens de landelijke Week van de Veiligheid, van 11 tot en met 17 oktober, jongeren vragen om vrijwillig wapens in te leveren. Dat was toch al de bedoeling, maar de noodzaak daarvan wordt nu pijnlijk duidelijk. ,,Alle gemeenten hebben dat verzoek gekregen. Het is niet verplicht, maar wij doen er graag aan mee. Je moet echt niet denken dat zoiets alleen voor de grote stad is. Je ziet het nu wel weer. Hier gebeurt het ook”, aldus Van Soest.

ANDERHALF UUR IN DE RIJ VOOR FRIETJE Na vijftien jaar is ’t Supertje van eigenaar Frans Roelofs terug in Wageningen. Niet meer als snackbar, maar vanuit een verplaatsbare kraam. Tot grote vreugde van talloze inwoners. Zij staan gerust anderhalf uur in de rij voor een puntzak friet.

,,Het was weer een topdag’’, zegt Frans Roelofs (65). Ook op de tweede zondag dat de Wageninger met zijn nieuwe frietkar op het kruispunt van de Beatrixlaan en Harnjesweg neerstreek, wisten honderden klanten hem te vinden. ,,Misschien waren het er zelfs iets te veel.’’

Volledig scherm Drukte bij Frans Patat. © Herman Stöver

SCHONE LEI VOOR SCHÖNE Lasse Schöne hoeft zijn rentree bij NEC toch niet uit te stellen. Een schorsing die de kersverse zomeraanwinst van de Nijmeegse club onlangs opliep bij SC Heerenveen is door de KNVB verlaagd na protest van de Deen.

Schöne (35) heeft van de tuchtcommissie in hoger beroep een straf gekregen van twee (in plaats van drie) duels, waarvan één wedstrijd voorwaardelijk. Die straf zat hij al uit in het laatste duel van Heerenveen dit seizoen, thuis tegen Sparta. Bij NEC kan hij volgend seizoen zodoende met een schone lei beginnen.

WILDERS EN GRAUS PVV-leider Geert Wilders onderneemt geen stappen tegen Dion Graus, nu er geen aangifte ligt tegen het PVV-Kamerlid. Volgens Wilders is ‘er geen greintje bewijs’ dat Graus zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag.

Een oud-fractiemedewerkster van de PVV beschuldigde Graus er zaterdag in NRC van dat Graus de vrouw dronken zou hebben gevoerd en haar zou hebben gestalkt. Eerder werd Graus door zijn ex-vrouw - die ook voor de PVV werkte - beschuldigd van seksueel misbruik. Zij deed wél aangifte tegen hem, maar die aangifte werd later ingetrokken.