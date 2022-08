Nieuws Gemist? Inflatie nekt Oktoberfest in Achterhoek • Konijnen van Maarten (12) graven schedels op

GEEN OKTOBERFEST | Dit jaar komt er geen Oktoberfest bij de club De Radstake. Hyperinflatie, een daardoor fors hogere ticketprijs en het feit dat corona nog altijd rondwaart. Het Hakken & Hengstenbal gaat wel door. ,,Maar in kleinere vorm en in De Radstake zelf, dus niet in de gebruikelijke tenten naast de N18", zegt Robert Venderbosch, mede-eigenaar van Radstake.

STAKING NS | Personeel van de Nederlandse Spoorwegen legt volgende week en de week daarna plaatselijk het werk neer. Het gaat om estafettestakingen van 24 uur, die aankomende woensdag beginnen in de regio noord. In de daaropvolgende dagen zijn andere streken aan de beurt, zoals in Gelderland. Het personeel doet dit omdat de vakbonden nog niet akkoord zijn met de nieuwe cao-eisen, zoals een regeling om eerder te stoppen met werken. Het personeel hoopt met de stakingen de druk op de NS op te voeren.

TOCH WEER TROPISCH? | Met de regenachtige dag van vandaag lijkt het einde van de zomer inzicht. Niets is minder waar. Volgende week kan het zomaar weer zomers en misschien zelfs tropisch worden. ,,Er is wel veel spreiding in de modellen, dus we moeten nog even afwachten”, vertelt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza. ,,Er zijn ook scenario’s met normaal zomers weer met temperaturen tussen de 20 en 25 graden.”

KONIJNEN VINDEN LICHAAMSRESTEN | Jacky en Brownie, de twee konijnen van Maarten (12), waren gewoon in de tuin aan het graven. Niet heel bijzonder. Behalve dat ze opeens lichaamsresten van minimaal drie personen hadden opgegraven. De hele tuin stond een paar uur later vol met specialisten, want van wie zijn die resten?

BEDREIGING EWOUT GENEMANS | Televisiemaker Ewout Genemans is bedreigd door een 29-jarige Arnhemmer. De man werd in mei opgepakt voor openbare dronkenschap en het beledigen van agenten. Zijn aanhouding werd gefilmd. De Arnhemmer maakte zich daar boos over. Tijdens zijn transport naar het politiebureau riep hij dat Genemans het voorbeeld zou volgen van Peter R. de Vries, die in Amsterdam werd doodgeschoten.

STIKSTOFGESPREKKEN | In Arnhem hield stikstofbemiddelaar Johan Remkes stikstofgesprekken met Bouwers en vertegenwoordigers van ondernemend Nederland. Het waren stevige gesprekken, vertelde de bemiddelaar. Daarna haalde hij flink uit naar de supermarkten. Deze sector heeft afgezien van deelname aan deze gesprekken. ,,De supermarkten hebben de mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar deze houding getuigt daar niet van.”

Volledig scherm Schoenmakerij Piep van Tuijn in Grave maakt nu ook sneakers schoon. © Ed van Alem

SCHOENMAKERS | Schoenmakers hebben het tegenwoordig moeilijk. Iedereen loopt op sneakers. Hier heeft Piep van Tuijn uit Grave iets op bedacht. Zij repareren niet alleen sneakers, maar maken ze ook schoon. Het blijkt een gat in de markt te zijn. Daarnaast hebben schoenmakers het ook moeilijk met het vinden van opvolgers. Dat merkt ook ‘Ons Winkeltje’ in Nijmegen. Al een half jaar zoeken ze iemand, maar niemand reageert. Als het niet lukt, sluit volgend jaar opnieuw een schoenmaker.



QUINTANA GESCHRAPT | Wielrenner Nairo Quintana is uit de uitslag Tour de France geschrapt, na gebruik van een verboden pijnstiller. In bloedstalen van de 32-jarige Colombiaan zijn sporen van Tramadol gevonden. Hierdoor is hij z'n zesde plek in de einduitslag van de Tour kwijtgeraakt.



ARRESTATIETEAM | In Duiven liep woensdagochtend een arrestatieteam van de politie rond. Ze hebben een man aangehouden in een woning aan de Rottumstraat, vanwege een eerder incident. Omdat de man geen medewerking verleende aan de politie is uiteindelijk een arrestatieteam ingezet. Hij zou namelijk een gevaar zijn voor zichzelf en/of voor zijn omgeving.

ACHTERVOLGING NA ONTVOERING VROUW | Een ontvoering van een 23-jarige vrouw die woensdagmiddag startte in Essen (België), is uiteindelijk na een achtervolging door Brabant geëindigd op de A50 in de buurt van de Ikea bij Son. Daar werd de auto van de dader klemgereden, nadat de politie twee waarschuwingsschoten had gelost.



SCHERPEN HEEFT ER ZIN IN | Kjell Scherpen moet zorgen voor meer stabiliteit in de defensie van Vitesse. De jeugdinternational wordt gehuurd van Brighton en moet in Arnhem vlieguren gaan maken. ,,Ik wil vooral mijn steentje bijdragen aan een goed seizoen. Ik kan een mooi rustpunt zijn, ook met mijn uitstraling.”



MAN ZWAARGEWOND | Bij een eenzijdig ongeluk op de Halseweg in Zelhem is woensdagmiddag een auto eerst met de linkerkant en daarna met de rechterkant tegen een boom geklapt. De bestuurder is bij die harde klap zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is per traumaheli naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen onderweg. Lees meer.

