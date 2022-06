Nieuws gemist? Instanties weten maandenlang van seksflat maar doen niets • tractor rijdt in op agenten

Wielerkenner? Speel mee met het Tour Wielerspel van De Gelderlander | Morgen begint de 109de editie van de Ronde van Frankrijk. Nog nooit begon de Tour in Denemarken, in Kopenhagen om precies te zijn. Namens Nederland zijn onder anderen Mathieu van der Poel, Steven Kruijswijk, Dylan van Baarle en Bauke Mollema de blikvangers. Maak de Tour nog spannender en speel mee met ons wielerspel.

Illegale sekswerkers hebben maandenlang ongestoord klanten ontvangen in flatje | Illegale prostitutie, wapenbezit en een doodsbange buurt. De uit huis gezette bewoner van een flatwoning in Westervoort kreeg in eerste instantie slechts een paar waarschuwingen. Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen?

Automoblist rijdt door na aanrijding | Op de Weurtseweg in Nijmegen is ter hoogte van de kruising met de Waterstraat rond 17.00 uur een fietser aangereden door een auto. Daarbij is de fietser zwaargewond geraakt. De automobilist is volgens getuigen doorgereden. In de zoektocht naar de bestuurder heeft de politie een beschadigd voertuig op een bedrijventerrein aan de Mercuriusstraat aangetroffen.

Man (23) rijdt met tractor in op politie op A37, tientallen mensen verhinderen arrestatie | Een 23-jarige man uit Hoogeveen wordt verdacht van poging tot doodslag nadat hij woensdagavond met een tractor was ingereden op een politieauto. Dit gebeurde bij een blokkade van de A37, meldt de politie donderdag. Rond de aanhouding ontstond volgens de politie een dreigende situatie.

Eigenaar van loods met drugslab verbaasd over sluiting: ‘Dit gaat mij geld kosten’ | De loods in Arnhem waar de politie dinsdag een drugslab oprolde, gaat direct op slot. Burgemeester Ahmed Marcouch stelt dat in een brief aan de eigenaar. Die is verbaasd en niet blij met de sluiting.

Scholier (14) overlijdt op terugweg van sportdag, klasgenootje kruipt door oog van de naald | Een 14-jarige scholier is gistermiddag overleden bij een ongeluk bij Kamperveen. De jongen fietste samen met een klasgenootje terug van een sportdag bij het Heerderstrand toen het vreselijk misging. De Pieter Zandt Scholengemeenschap is in diepe rouw.

Volledig scherm Fietser overleden bij aanrijding met auto bij Kamperveen © Videostill / Freddy Schinkel

Tiels tv-icoon (52) overleden: ‘Ik kreeg deze keer opvallend genoeg geen respons’ | Riny ter Haar, gezicht van RegioTV Tiel, is overleden. De hoofdredacteur van de lokale omroep van Tiel is 52 jaar geworden. Ter Haar werd zondag nog gezien in een Tielse horecazaak. ,,Normaal vergaderen we maandag, maar ik moest me afmelden. Maar daar kreeg ik deze keer opvallend genoeg geen respons op”, zegt zijn mediapartner Rudy Deighton. Woensdag werd duidelijk dat Ter Haar was overleden.

Turnzussen Sanne en Lieke Wevers gaan in Varsseveld weer trainen onder vader Vincent | De turnzussen Sanne en Lieke Wevers willen bij de Top Turnacademie Achterhoek in Varsseveld bekijken of ze het plezier in de turnsport kunnen terugvinden. De twee turnsters kondigden vandaag aan daar te gaan trainen met hun vader en coach Vincent Wevers.

Eerste opgepakte boeren mogelijk morgen al voorgeleid bij de rechtbank | Ongeveer tien boeren zitten in de politiecel vanwege ongeregeldheden eerder deze week. Mogelijk worden de eersten vrijdag al voorgeleid bij de rechtbank Gelderland. Wat staat hen te wachten?

Nederlands-Duits motorduo komt om het leven bij aanrijding in Goch | Een 59-jarige motorrijder uit de Nederlandse gemeente Halderberge en zijn 62-jarige duopassagier uit Goch zijn woensdagavond bij een zwaar ongeluk op de Asperdener Strasse in Goch (net over de Nederlandse grens) om het leven gekomen.

Daar zijn ze, de eerste F-35's zijn geland op Volkel | Met een donderende flyby boven Volkel gaven vier F-35's donderdagmiddag hun visitekaartje af. Kort daarna landden ze op de vliegbasis Volkel, het officiële en feestelijke startschot van het 313 squadron dat komende jaren gestaag zal groeien op Volkel en geleidelijk de F-16 vervangt.

Heldendaad op A12: medewerker Rijkswaterstaat rijdt beschonken spookrijder klem | Op de A12 bij Arnhem is woensdagavond een spookrijder klemgereden door een weginspecteur van Rijkswaterstaat. De 38-jarige man zonder vaste woonplaats, had bijna zes keer zoveel gedronken als toegestaan. De bestuurder die met een kleine vrachtwagen tegen de rijrichting in reed, werd iets voor 22.00 uur voor het eerst gezien tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord.