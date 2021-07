Nieuws gemist? Intens verdriet om overleden Peter R. de Vries (64); koningspaar bezoekt Limburg

JOURNALISTIEK ICOON | Het overlijden van Peter R. de Vries aan de gevolgen van een aanslag raakt heel Nederland. Iedereen die direct of indirect met hem te maken heeft gehad spreekt bewondering uit voor de belangrijke rol die De Vries speelde bij hun ingewikkelde zaken. Bijvoorbeeld die over de moord op de Nijmeegse ‘Opa Piet’ en het misbruik van Renald Majoor als jeugdspeler bij voetbalclub Vitesse.

‘Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar’, staat in een verklaring van zijn partner en familie. Hij is 64 jaar geworden.

Programmadirecteur Peter van der Vorst en Sven Sauve van RTL Nederland leggen bloemen op de plek in de Lange Leidsedwarsstraat waar misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd neergeschoten.

DARTSICOON OVERLEDEN | Voormalig wereldkampioen darts Andy Fordham is op 59-jarige leeftijd overleden. ‘The Viking’ - zoals zijn bijnaam luidde - is 59 jaar oud geworden.



Hij overleed onverwachts. In 2004 werd hij wereldkampioen bij de BDO. In 2007 keek hij de dood ook al eens in de ogen als gevolg van decennialang alcoholmisbruik. Hij bekende soms wel een krat bier per dag te drinken.

Andy Fordham the Viking. Fordham is volgens Britse media vandaag overleden in het bijzijn van zijn vrouw. Over de doodsoorzaak is vooralsnog niets bekend.

Volledig scherm Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg praat de koning en koningin bij over de situatie in de stad. © nu.nl / Job van der Plicht KONINGSPAAR IN OVERSTROOMD LIMBURG | Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagavond het door overstromingen getroffen Valkenburg. Het koningspaar wilde met eigen ogen zien welke schade het noodweer de afgelopen dagen heeft aangericht in Limburg.



Het dodental als gevolg van het noodweer in het westen van Duitsland is opgelopen tot 42. In België kwamen door de zware regenval, overstromingen en het instorten van huizen al zeker acht mensen om het leven.



Veel gemeenten zijn afgesneden van de buitenwereld. Koning Willem-Alexander betuigde in een telefoongesprek met de commissaris van de Koning zijn steun aan de inwoners van de getroffen gebieden in Zuid-Limburg. Een deel van het kabinet komt donderdagavond bijeen voor crisisoverleg vanwege de overstromingen in de regio. Volg alle ontwikkelingen rondom het noodweer in Nederland, Duitsland en België in ons liveblog.

PAK DIE ZOMERVAKANTIE | De vraag of je deze zomer vakantie neemt, is belangrijker dan je denkt. Je kunt er stressbestendiger van worden, zegt klinisch psycholoog Jan Derksen (Radboud Universiteit). Juist nu. Na anderhalf jaar frustratie over vrijheidsbeperkende coronamaatregelen hebben we nu een kans.

11.000 BESMETTINGEN ERBIJ | Het aantal nieuwe coronagevallen loopt verder op. Voor het eerst sinds eerste kerstdag, bijna zeven maanden geleden, zijn in 24 uur tijd meer dan 11.000 positieve tests geregistreerd. Nederland geldt vanaf maandag 19 juli als hoog-risicogebied voor Curaçao. Dat betekent dat alle passagiers voor hun vlucht naar Curaçao een PCR-test moeten doen, ook degenen die al twee keer gevaccineerd zijn. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.

HUMMER WILDE NAAR HUIS | Hummer, een zevenjarige labradoodle, heeft deze donderdag voor veel ophef gezorgd, nadat hij bij de trimmer in Heelsum wist te ontsnappen, ruim 8 kilometer van zijn warme mand in Oosterbeek. Hij heeft gevaarlijke capriolen uitgehaald door zelfs de snelweg A50 over te steken.

NESTKAST MET BEWEGINGSSENSOR | Een serieus probleem voor de woningmarkt zou zomaar verholpen kunnen worden als je nestkastjes voor huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen van een sensor voorziet. Arcadis en KPN beginnen een proef. Een van de eerste nestkasten hangt in Nijmegen.

Herman Bouman, ecoloog van Arcadis wijst naar de innovatieve faunasensor in wijk Groenewoud voor onder meer vleermuizenkasten.

